تلقى ريال مدريد هزيمة مؤلمة في الدوري الإسباني أمام ريال مايوركا بنتيجة 2-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يلاقي ريال مدريد بنظيره بايرن ميونخ يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل، ضمن مواجهات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة إياب ريال مدريد وبايرن ميونخ

ويذكر أن يستضيف بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد في إياب دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري.

صعود ريال مدريد وبايرن ميونخ

وكان ريال مدريد قد تأهل إلى هذا الدور بعد تخطيه مانشستر سيتي في دور الـ16، فيما حجز بايرن ميونخ مقعده في ربع النهائي عقب إقصائه فريق أتالانتا.

