شهد الشوط الأول من مباراة النصر السعودي والنجمة، لقطة مثيرة للجدل بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر ونبيل عماد دونجا لاعب وسط النجمة.

ويلاقي النصر حاليا نظيره النجمة، على ستاد "الأول بارك"، في إطار منافسات الجولة الـ27 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين".

تفاصيل أزمة رونالدو ودونجا في مباراة النصر والنجمة

وبحلول الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول سقط نبيل عماد دونجا على أرضية الملعب، بعد تدخل بينه وبين أحد لاعبي النصر، ليدخل الجهاز الطبي للنجمة إلى أرضية الملعب لعلاج دونجا.

وعقب علاج دونجا على أرضية الملعب، طالب حكم المباراة بنزول سيارة الإسعاف إلى أرضية الملعب لنقل اللاعب إلى خارج أرضية الملعب، إلا أن اللاعب طالب بالخروج على قدميه دون الاستعانة بسيارة نقل اللاعبين.

وتسبب موقف دونجا في غضب النجم البرتغالي، الذي طالب لاعب الوسط المصري بالخروج مسرعا من أرضية الملعب لاستكمال اللقاء وعدم إضاعة الكثير من الوقت.

إصابة نبيل عماد دونجا في مباراة النصر بالدوري السعودي

وفي الدقيقة 33 عاد دونجا للسقوط مرة آخرى على أرضية الملعب، ليقرر المدير الفني للنجمة خروجه ودخول بدلا منه اللاعب جوجا رودريجيز.

أرقام دونجا مع النجمة السعودي

وانضم لاعب الوسط المصري نبيل دونجا إلى فريق النجمة السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الزمالك.

وشارك صاحب الـ29 عاما رفقة فريق النجمة، في 5 مباريات حتى الآن بالدوري السعودي، لم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صناعة أي هدف.

