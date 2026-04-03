حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، رقما تاريخيا في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام النجمة.

ويلاقي فريق النصر حاليا نظيره النجمة السعودي، على ستاد "الأول بارك"، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 ببطولة الدوري السعودي.

رقم تاريخي لرونالدو في الدوري السعودي

وبمشاركة رونالدو في مباراة اليوم أمام النجمة في الدوري، يكون النجم البرتغالي وصل للمباراة رقم 100 رفقة النصر في الدوري السعودي "دوري روشين".

وخلال 100 مباراة خاضها رونالدو مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، تمكن صاحب الـ41 عاما، من تسجيل 95 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وكان صاحب الـ41 عاما انضم إلى النصر، في يناير من عام 2023 في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع مان يونايتد الإنجليزي.

ومنذ الانضمام إلى النصر، شارك رونالدو مع الفريق السعودي في 131 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 115 هدفا وتقديم 23 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي ظهر النجم البرتغالي مع النصر، في 26 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 22 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ترتيب النصر في الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 67 نقطة جمعهم من 26 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

