"بعد مشاركته أمام النجمة".. رقم تاريخي لرونالدو في الدوري السعودي

كتب : يوسف محمد

09:03 م 03/04/2026
حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، رقما تاريخيا في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، بعد مشاركته في مباراة فريقه أمام النجمة.

ويلاقي فريق النصر حاليا نظيره النجمة السعودي، على ستاد "الأول بارك"، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ27 ببطولة الدوري السعودي.

رقم تاريخي لرونالدو في الدوري السعودي

وبمشاركة رونالدو في مباراة اليوم أمام النجمة في الدوري، يكون النجم البرتغالي وصل للمباراة رقم 100 رفقة النصر في الدوري السعودي "دوري روشين".

وخلال 100 مباراة خاضها رونالدو مع النصر في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشين"، تمكن صاحب الـ41 عاما، من تسجيل 95 هدفا وتقديم 18 تمريرة حاسمة.

أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

وكان صاحب الـ41 عاما انضم إلى النصر، في يناير من عام 2023 في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع مان يونايتد الإنجليزي.

ومنذ الانضمام إلى النصر، شارك رونالدو مع الفريق السعودي في 131 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 115 هدفا وتقديم 23 تمريرة حاسمة.

وخلال الموسم الحالي ظهر النجم البرتغالي مع النصر، في 26 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 22 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ترتيب النصر في الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل فريق النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 67 نقطة جمعهم من 26 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"إنجاز تاريخي جديد".. هنا جودة تتأهل لدور الثمانية في كأس العالم لتنس الطاولة

قبل مباراة كأس الاتحاد.. ماذا قدم محمد صلاح أمام مان سيتي في حضور مرموش؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري السعودي النصر والنجمة رونالدو

فيديو قد يعجبك



هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
تامر حسني يشعل فرح عالمي بجنسيات مختلفة (فيديو)
"من جوه عالم تاني".. أكبر7 مولات في العالم

تسنيم: مقتل عدد من الجنود الأمريكيين خلال عملية إنقاذ الطيار الثاني
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة