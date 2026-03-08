مباريات الأمس
"بعد التعادل مع هويسكا".. موعد مباراة فريق برشلونة تحت 19 عاما المقبلة

كتب : يوسف محمد

09:43 م 08/03/2026
حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، نتيجة مباراة برشلونة أمام نظيره هويسكا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ23 بالدوري الإسباني تحت 19 عاما.

وشهدت مباراة برشلونة أمام هويسكا، الظهور الأول للنجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، الذي خطف الأنظار بقوة في المباراة ونجح في تسجيل هدف فريق الثاني.

ظهور حمزة عبد الكريم مع برشلونة

وقدم عبد الكريم مستوى مميز في مباراة اليوم رفقة فريق برشلونة تحت 19 عاما أمام هويسكا، حيث تمكن من تسجيل هدف فريقه الثاني في اللقاء، بالإضافة إلى نجاحه في الحصول على ركلة جزاء.

وتحصل عبد الكريم على ركلة جزاء في مباراة اليوم أمام هويسكا، إلا أن زميله لم يتمكن من ترجمتها لهدف.

وشارك صاحب الـ18 عاما رفقة فريق برشلونة تحت 19 عاما أمام هويسكا لمدة 73 دقيقة، حيث استعان به المدرب في التشكيل الأساسي للمباراة منذ البداية، قبل استبداله في الدقيقة 73.

موعد مباراة برشلونة تحت 19 عاما المقبلة

ويستعد فريق برشلونة تحت 19 عاما، لملاقاة فريق ديبورتيفو لاكورونيا، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، ضمن منافسات كأس إسبانيا تحت 17 عاما.

والجدير بالذكر أن عبد الكريم، انضم إلى فريق برشلونة في يناير الماضي، قادما من النادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، مع وجود بند أحقية الشراء بنهاية الموسم.

" في ظهوره الأول".. حمزة عبد الكريم يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة (فيديو)

حمزة عبد الكريم موعد مباراة برشلونة المقبلة الدوري الإسباني

