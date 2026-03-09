منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا

واصل المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2009 تدريباته تحت قيادة المدير الفني حسين عبداللطيف، ضمن البرنامج الإعدادي لتصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت الحصة التدريبية اليوم تركيزاً على تطبيق جمل تكتيكية متنوعة، مع اهتمام خاص بكيفية تنفيذ واستغلال الكرات الثابتة، التي تعد أحد الحلول الهجومية المهمة في المباريات الكبرى.

تدريبات متخصصة لحراس المرمى وحماس اللاعبين

وعلى صعيد حراسة المرمى، قاد أمير عبدالحميد مدرب الحراس تدريبات تخصصية قوية لرفع المستوى الفني والبدني للحراس قبل السفر إلى المنافسات.

سيطر الحماس والروح القتالية على أداء جميع اللاعبين خلال التقسيمة الفنية التي تميزت بالسرعة والاندفاع البدني، في ظل سعي كل لاعب لإثبات قدراته الفنية والبدنية أمام الجهاز الفني وحجز مقعده في التشكيل الأساسي الذي سيمثل مصر في المحفل القاري المقبل.

جدول مباريات المنتخب في بنغازي الليبية

يستعد المنتخب الوطني للناشئين لخوض مواجهات قوية في مدينة بنغازي الليبية، إذ سيواجه منتخبات: تونس، المغرب، ليبيا والجزائر في الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل المقبل في المرحلة الحاسمة لتحديد هوية المتأهلين إلى النهائيات الإفريقية.