مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

01:49 ص 09/03/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (8)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (5)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (6)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (2)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (4)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (10)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (9)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر للناشئين يواصل استعداداته لتصفيات شمال أفريقيا (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2009 تدريباته تحت قيادة المدير الفني حسين عبداللطيف، ضمن البرنامج الإعدادي لتصفيات منطقة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت الحصة التدريبية اليوم تركيزاً على تطبيق جمل تكتيكية متنوعة، مع اهتمام خاص بكيفية تنفيذ واستغلال الكرات الثابتة، التي تعد أحد الحلول الهجومية المهمة في المباريات الكبرى.

تدريبات متخصصة لحراس المرمى وحماس اللاعبين

وعلى صعيد حراسة المرمى، قاد أمير عبدالحميد مدرب الحراس تدريبات تخصصية قوية لرفع المستوى الفني والبدني للحراس قبل السفر إلى المنافسات.

سيطر الحماس والروح القتالية على أداء جميع اللاعبين خلال التقسيمة الفنية التي تميزت بالسرعة والاندفاع البدني، في ظل سعي كل لاعب لإثبات قدراته الفنية والبدنية أمام الجهاز الفني وحجز مقعده في التشكيل الأساسي الذي سيمثل مصر في المحفل القاري المقبل.

جدول مباريات المنتخب في بنغازي الليبية

يستعد المنتخب الوطني للناشئين لخوض مواجهات قوية في مدينة بنغازي الليبية، إذ سيواجه منتخبات: تونس، المغرب، ليبيا والجزائر في الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل المقبل في المرحلة الحاسمة لتحديد هوية المتأهلين إلى النهائيات الإفريقية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين تصفيات شمال أفريقيا حسين عبداللطيف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة
شئون عربية و دولية

بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة
نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
أخبار وتقارير

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
أخبار مصر

مصر أمانة في رقبتهم".. الرئيس السيسي يشيد بدور الشرطة في مواجهة التحديات
نقيب الموسيقيين يطمئن جمهور هاني شاكر على حالته الصحية: "مستقرة ويخضع للإشراف
دراما و تليفزيون

نقيب الموسيقيين يطمئن جمهور هاني شاكر على حالته الصحية: "مستقرة ويخضع للإشراف
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة
أخبار مصر

الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة