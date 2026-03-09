"إنجاز ورقم تاريخي”.. ميلان يحسم ديربي الغضب ويهزم الإنتر في الكالتشيو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان فوزاً ثميناً على غريمه التقليدي إنتر ميلان بنتيجة 1-0، في مواجهة ديربي ميلانو التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

إستوبينان يمنح ميلان هدف الفوز

وسجل هدف اللقاء اللاعب بيرفس إستوبينان في الدقيقة 35 بعدما استغل تمريرة عميقة متقنة من زميله يوسف فوفانا، ليطلق تسديدة مباشرة سكنت الشباك مانحاً فريقه التقدم.

كما أصبح إستوبينان أول لاعب إكوادوري يسجل هدفاً في تاريخ ديربي ميلانو.

ثلاث نقاط تعزز وصافة ميلان

بهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 60 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما توقف رصيد إنتر عند 67 نقطة في صدارة الترتيب.

إنجاز لم يتحقق منذ 2011

ويمثل هذا الفوز إنجازاً جديداً لميلان، إذ يعد أول مرة ينجح فيها الفريق في تحقيق الانتصار على إنتر ذهاباً وإياباً في الدوري منذ موسم 2010-2011 عندما فاز الروسونيري خارج ملعبه 1-0، قبل أن يكرر التفوق بثلاثية نظيفة في لقاء الإياب.

وكان ميلان حسم مواجهة الدور الأول من الديربي في الموسم الحالي بهدف دون رد، حمل توقيع النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش.