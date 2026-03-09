مباريات الأمس
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

شغب جماهيري في مباراة سيلتك ورينجرز بإسكتلندا.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد السلام

12:36 ص 09/03/2026
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (14)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (3)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (2)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (4)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (5)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (6)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (7)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (8)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (10)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (11)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (12)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (9)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (15)
  • عرض 15 صورة
    اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز (13)

أقيمت اليوم الأحد الموافق 8 مارس مباراة سيلتيك ورينجرز ضمن منافسات ربع نهائي كأس اسكتلندا، والتي انتهت بفوز فريق سيلتيك بركلات الترجيح.

وتمكن سيلتيك من تحقيق الفوز على نظيره رينجرز بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهدت المباراة أحداث شغب من جانب بعض جماهير رينجرز عقب الخسارة، حيث توجه عدد منهم نحو جماهير سيلتيك وقاموا بإلقاء الألعاب النارية باتجاههم، كما نزل بعض المشجعين إلى أرضية الملعب.

وتدخلت قوات الأمن لاحتواء الموقف وإيقاف أعمال الشغب، وتمكنت من إعادة الجماهير إلى المدرجات والسيطرة على الأوضاع داخل الملعب.

اشتبكات جماهير سيلتيك ورينجرز كأس اسكتلندا سيلتيك

