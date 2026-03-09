تشكيل إنتر الرسمي لمواجهة إي سي ميلان في الدوري الإيطالي

أقيمت اليوم الأحد الموافق 8 مارس مباراة سيلتيك ورينجرز ضمن منافسات ربع نهائي كأس اسكتلندا، والتي انتهت بفوز فريق سيلتيك بركلات الترجيح.

وتمكن سيلتيك من تحقيق الفوز على نظيره رينجرز بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهدت المباراة أحداث شغب من جانب بعض جماهير رينجرز عقب الخسارة، حيث توجه عدد منهم نحو جماهير سيلتيك وقاموا بإلقاء الألعاب النارية باتجاههم، كما نزل بعض المشجعين إلى أرضية الملعب.

وتدخلت قوات الأمن لاحتواء الموقف وإيقاف أعمال الشغب، وتمكنت من إعادة الجماهير إلى المدرجات والسيطرة على الأوضاع داخل الملعب.