مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:30

بيراميدز

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال أوفييدو

كأس الاتحاد الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:30

برينتفورد

جميع المباريات

إعلان

ضربة لريال مدريد.. مبابي يغيب عن قمة السيتي في دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

02:03 ص 09/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    لحظة تسديدة هدف مبابي
  • عرض 3 صورة
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، لن يكون حاضرا في مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وذكرت صحيفة RMC الفرنسية أن الإصابة التي تعرض لها مبابي مؤخرا أجبرته على الابتعاد عن مباريات ريال مدريد الأخيرة، كما تأكد غيابه عن لقاء الذهاب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لسلسلة من الفحوصات الطبية خلال الأيام القادمة، وذلك لتحديد مدى قدرته على التعافي والمشاركة في مباراة الإياب.

وسيستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد في مباراة الذهاب المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مبابي يقدم موسما مميزا مع الفريق الملكي، حيث شارك في 33 مباراة حتى الآن، نجح خلالها في تسجيل 38 هدفا، إضافة إلى صناعة 6 أهداف أخرى، كما يتصدر ترتيب هدافي كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

غياب كيليان مبابي دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
رياضة محلية

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
رياضة محلية

أول تعليق من حمزة عبد الكريم بعد مشاركته مع فريق برشلونة تحت 19 عاما
نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
أخبار وتقارير

نقيب الإعلاميين يحسم الجدل حول برنامج رامز جلال ويوضح آليات الرقابة على
بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة
شئون عربية و دولية

بعد اختيار مجتبى خامنئي مرشدا للبلاد.. الحرس الثوري: نعاهد على الولاء والطاعة
طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد: أجواء دافئة وشبورة مائية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

خلفا لوالده.. اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى لإيران
الرئيس السيسي: مصر تجاوزت أزمات اقتصادية متلاحقة.. والمنطقة تمر بظروف صعبة