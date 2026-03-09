أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، لن يكون حاضرا في مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وذكرت صحيفة RMC الفرنسية أن الإصابة التي تعرض لها مبابي مؤخرا أجبرته على الابتعاد عن مباريات ريال مدريد الأخيرة، كما تأكد غيابه عن لقاء الذهاب في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لسلسلة من الفحوصات الطبية خلال الأيام القادمة، وذلك لتحديد مدى قدرته على التعافي والمشاركة في مباراة الإياب.

وسيستضيف مانشستر سيتي فريق ريال مدريد في مباراة الذهاب المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن مبابي يقدم موسما مميزا مع الفريق الملكي، حيث شارك في 33 مباراة حتى الآن، نجح خلالها في تسجيل 38 هدفا، إضافة إلى صناعة 6 أهداف أخرى، كما يتصدر ترتيب هدافي كل من دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.