أقيمت أمس الأحد، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإيطالي.

ومن أبرز نتائج اليوم، فوز إي سي ميلان على نظيره إنتر ميلان بهدف دون رد، فيما تلقى روما هزيمة أمام نظيره جنوى بهدفين مقابل هدف.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:

1- الإنتر - 67 نقطة.

2- ميلان - 60 نقطة.

3- نابولي - 56 نقطة.

4- روما - 51 نقطة.

5- كومو - 51 نقطة.

6- يوفنتوس - 50 نقطة.

7- أتالانتا - 46 نقطة.

8- بولونيا - 39 نقطة.

9- ساسولو - 38 نقطة.

10- أودينيزي - 36 نقطة.

11- لاتسيو - 34 نقطة.

12- بارما - 34 نقطة.

13- جنوي - 30 نقطة.

14- كالياري - 30 نقطة.

15- تورينو - 30 نقطة.

16- ليتشي - 27 نقطة.

17- فيورنتينا - 25 نقطة.

18- كريمونيزي - 24 نقطة.

19- هيلاس فيرونا - 18 نقطة.

20- بيزا - 15 نقطة.

