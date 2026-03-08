" في ظهوره الأول".. حمزة عبد الكريم يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة (فيديو)

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 8 مارس، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صوراً جديدة له مع ابنته كيان.

جدير بالذكر أن محمد صلاح تألق في مباراة ليفربول و ولفرهامبتون بعدما سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة ال53 من عمر المباراة.

ويواجه فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فريق جلطة سراي يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.