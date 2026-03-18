التشكيل الرسمي لمباراة الهلال والأهلي في كأس الملك

كتب : نهي خورشيد

08:22 م 18/03/2026 تعديل في 08:50 م
  بنزيما
  بنزيما
    بنزيما
  بنزيما
    بنزيما
  بنزيما
    بنزيما
  رياض محرز
    بنزيما
  رياض محرز
    رياض محرز لاعب أهلي جدة
  • عرض 12 صورة
    رياض محرز
  • عرض 12 صورة
    إيفان توني ورياض محرز
  • عرض 12 صورة
    رياض محرز
  • عرض 12 صورة
    رياض محرز لاعب أهلي جدة
  • عرض 12 صورة
    رياض محرز لاعب الأهلي السعودي
  • عرض 12 صورة
    رياض محرز لاعب أهلي جدة السعودي

أعلن الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق الهلال، والألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، التشكيل الرسمي لموقعة القمة المرتقبة بين الفريقين، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.


ويستضيف ملعب الإنماء بمدينة جدة المواجهة المرتقبة بينهما مساء اليوم الأربعاء، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


التشكيل الرسمي للهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، علي لاجامي، ثيو هيرنانديز

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا، كريم بنزيما، سالم الدوسري


التشكيل الرسمي للأهلي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: زكريا هوساوي، روجير إيبانيز، ريان حامد، علي مجرشي

خط الوسط: فالنتين أتانجانا، فرانك كيسيه، أنزو ميو

خط الهجوم: ويندرسون جالينو، إيفان توني، رياض محرز

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال


ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


مشوار الفريقين قبل لقاء نصف النهائي


وكان الأهلي وصل إلى نصف النهائي كأس الملك بعد مباراة مثيرة أمام القادسية انتهت بالتعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسمها بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.


في المقابل، تأهل الهلال بعدما تفوق على الفتح بنتيجة 4-1 في الدور ربع النهائي.

