أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، انضمام نجم أسود الأطلس السابق يوسف حجي، للجهاز الفني لأسود الأطلس بقيادة المدرب محمد وهبي.

وأشار الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع، أن وهبي سيتولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة محمد وهبي.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعلن منذ فترة تعيين محمد وهبي مديرا فنيا لأسود الأطلس، خلفا للمدير الفني السابق وليد الركراكي.

موعد مباراة منتخب المغرب والإكوادور

ويستعد منتخب المغرب لخوض مباراتين وديتين، خلال شهر مارس الجاري 2026، أمام كلا من الإكوادور وباراجوي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب الإكوادور أمام أسود الأطلس، يوم الجمعة الموافق 27 مارس الجاري، فيما ستقام مباراة المغرب أمام بارجواي يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر ذاته.

مجموعة المغرب في كأس العالم

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرازيل، إسكتلندا وهايتي".

ويذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، ستقام في 3 دول الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

