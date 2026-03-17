كأس مصر

بتروجت

21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

19:30

العين

نجم المغرب السابق ينضم للجهاز الفني لأسود الأطلس بقيادة محمد وهبي

كتب : يوسف محمد

04:27 م 17/03/2026
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم اليوم الثلاثاء الموافق 17 مارس الجاري، انضمام نجم أسود الأطلس السابق يوسف حجي، للجهاز الفني لأسود الأطلس بقيادة المدرب محمد وهبي.

وأشار الاتحاد المغربي برئاسة فوزي لقجع، أن يوسف حجي سيتولى منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب المغرب بقيادة محمد وهبي.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعلن منذ فترة تعيين محمد وهبي مديرا فنيا لأسود الأطلس، خلفا للمدير الفني السابق وليد الركراكي.

موعد مباراة منتخب المغرب والإكوادور

ويستعد منتخب المغرب لخوض مباراتين وديتين، خلال شهر مارس الجاري 2026، أمام كلا من الإكوادور وباراجوي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب الإكوادور أمام أسود الأطلس، يوم الجمعة الموافق 27 مارس الجاري، فيما ستقام مباراة المغرب أمام بارجواي يوم الثلاثاء الموافق 31 من الشهر ذاته.

مجموعة المغرب في كأس العالم

ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "البرازيل، إسكتلندا وهايتي".

ويذكر أن النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، ستقام في 3 دول الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو المقبل 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

هل تتدخل مصر عسكريًا للدفاع عن الخليج؟.. اللواء سمير فرج يُجيب
هل تتدخل مصر عسكريًا للدفاع عن الخليج؟.. اللواء سمير فرج يُجيب
ما سر ارتفاع أسعار الطماطم؟.. الشعبة توضح الأسباب
ما سر ارتفاع أسعار الطماطم؟.. الشعبة توضح الأسباب
طارق لطفي لـ مصراوي: بدر في "فرصة أخيرة" يتشابه مع أسطورة "الأب الروحي"
طارق لطفي لـ مصراوي: بدر في "فرصة أخيرة" يتشابه مع أسطورة "الأب الروحي"
محافظون في الشارع.. تخفيّ ومفاجآت ومواجهات ميدانية: مصالح الناس خط أحمر
محافظون في الشارع.. تخفيّ ومفاجآت ومواجهات ميدانية: مصالح الناس خط أحمر
بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة
بمكونات اقتصادية.. طريقة عمل كحك العيد خطوة بخطوة

- موعد عيد الفطر المبارك فلكيًا.. وموعد رؤية هلال شوال
تصل لـ50 جنيها.. أرما ترفع أسعار سمن وزيت كريستال والممتاز- قائمة جديدة
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا