أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ومان سيتي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويحل ريال مدريد ضيفا على حساب فريق مان سيتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس الجاري، على ملعب "الاتحاد"، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

حكم مباراة ريال مدريد ومان سيتي

واستقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على تعيين الحكم الفرنسي كليمنت توربان، لتولي القيادة التحكيمية لمباراة مانشستر سيتي أمام مان يونايتد، في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.

طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ومان سيتي

حكم ساحة: كليمنت توربان

حكم مساعد أول: نيكولاس دانوس

حكم مساعد ثانٍ: بنجامين باجيس

حكم رابع: ويلي ديلاجود

حكم تقنية الفيديو: جيروم بروسارد

حكم فيديو مساعد: باستيان ديشيب

نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد والسيتي

وكان فريق ريال مدريد، تمكن من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره مان سيتي، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "البرنابيو"، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهدت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومان سيتي، تألق نجم وسط الفريق الملكي فالفيردي، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة.

