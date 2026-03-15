مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

0 0
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

الكشف عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ومان سيتي في دوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

04:44 م 15/03/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (10) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (7) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (5) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (6) (1)
  • عرض 9 صورة
    مباراة ريال مدريد والسيتي (8) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ومان سيتي، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويحل ريال مدريد ضيفا على حساب فريق مان سيتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس الجاري، على ملعب "الاتحاد"، في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

حكم مباراة ريال مدريد ومان سيتي

واستقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على تعيين الحكم الفرنسي كليمنت توربان، لتولي القيادة التحكيمية لمباراة مانشستر سيتي أمام مان يونايتد، في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال.

طاقم تحكيم مباراة ريال مدريد ومان سيتي

حكم ساحة: كليمنت توربان

حكم مساعد أول: نيكولاس دانوس

حكم مساعد ثانٍ: بنجامين باجيس

حكم رابع: ويلي ديلاجود

حكم تقنية الفيديو: جيروم بروسارد

حكم فيديو مساعد: باستيان ديشيب

نتيجة مباراة الذهاب بين ريال مدريد والسيتي

وكان فريق ريال مدريد، تمكن من تحقيق فوزا كبيرا على حساب نظيره مان سيتي، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب "البرنابيو"، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وشهدت مباراة الذهاب بين ريال مدريد ومان سيتي، تألق نجم وسط الفريق الملكي فالفيردي، الذي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة.

ريال مدريد ومان سيتي دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
دراما و تليفزيون

"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
مفاجأة دراما رمضان.. حكاية نرجس يتقدم في قوائم المشاهدة
دراما و تليفزيون

مفاجأة دراما رمضان.. حكاية نرجس يتقدم في قوائم المشاهدة
أغنية آمال ماهر أحدثها.. 3 أعمال غنائية أثارت الجدل في رمضان 2026
دراما و تليفزيون

أغنية آمال ماهر أحدثها.. 3 أعمال غنائية أثارت الجدل في رمضان 2026
"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
رمضان ستايل

"بتتفتح بالبصمة".. علبة كحك بـ39 ألف جنيه تثير جدلا واسعا- ما مكوناتها؟
بحضور الرئيس السيسي.. تفاصيل الاحتفال بليلة القدر وختام "دولة التلاوة"
أخبار وتقارير

بحضور الرئيس السيسي.. تفاصيل الاحتفال بليلة القدر وختام "دولة التلاوة"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: غدًا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية
خطة تشغيل أتوبيسات النقل العام بالقاهرة خلال عيد الفطر
القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي بدوري الأبطال
الحرس الثوري الإيراني: سنقتل نتنياهو
مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم