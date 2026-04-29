فيديو أهداف باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ في دور الذهاب من نصف نهائي دوري

كشف المصارع عبدالله حسونة، صاحب ذهبية بطولة أفريقيا تحت 17 عاما، كواليس الحركة الأسطورية التي قام بها خلال نهائي البطولة.

وتوج عبدالله حسونة، صاحب الـ16 عامًا، ببطولة أفريقيا للمصارعة، المقامة في الإسكندرية، وخلال المباراة النهائية قام بحركة هجوم معاكس، حققت أكثر من 11 مليون مشاهدة على حساب الاتحاد الدولي للمصارعة على موقع "فيسبوك"، وسط إشادات عالمية باللاعب.

عبدالله حسونة يكشف كواليس الحركة الأسطورية

قال عبدالله حسونة، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تدربت على هذه الحركة كثيرا، كنت أقوم بها كل مران والحمدلله قدرت أنفذها وأخدع اللاعب وأكسبها لصالحي، هذه أول مرة أنفذ فيها هذه الحركة، كما أنها أول مشاركة أفريقية لي".

وأضاف: "رياضة المصارعة تحتاج رد فعل سريع، وكنت واثق من نفسي وتوقعت فوزي بالبطولة الحمدلله. الاتحاد الدولي جهز لنا معسكر قوي من مران وأكل وتنظيم ومدربين ودكتور نفسي، المعسكر استمر لخمسة أشهر، وجيت على نفسي كثيرا وتعبت وكنت بعيدا عن عائلتي في المعسكرات والخروجات والحمدلله ربنا كرمني".

واختتم عبدالله حسونة "قدوتي البطل الأولمبي كابتن كرم جابر، خطوتي المقبلة أتمنى أن ربنا يكرمني ويتم اختياري لبطولة العالم والاتحاد المصري لم يقصر معنا".

اقرأ أيضًا:

حركة جنونية.. مصارع مصري يشغل الأضواء في بطولة أفريقيا

بدأ جمباز.. كيف تحولت مسيرة بطل الحركة الأسطورية للمصارعة؟



