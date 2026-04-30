مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

عودة الشناوي والشحات.. قائمة الأهلي للقمة الـ132 أمام الزمالك

كتب : نهي خورشيد

08:50 م 30/04/2026 تعديل في 08:56 م

الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الأساسية استعداداً لخوض القمة رقم 132 أمام الزمالك، ضمن المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.


وشهدت القائمة الأساسية للمارد الأحمر، عودة محمد الشناوي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي لحقت به، على خلفية واقعة حكم مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري، بجانب انتهاء عقوبة الشحات الخاصة برابطة الأندية أيضاً.


قائمة الأهلي للقمة


وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد - أحمد رمضان - هادي رياض - ياسين مرعي - عمرو الجزار - محمد شكري - أحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: أليو ديانالج - محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: محمد شريف - مروان عثمان.

قائمة الأهلي
موعد مباراة القمة والقناة الناقلة


ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تنقل بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي مباراة القمة الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

إعلان

