أعلن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القائمة الأساسية استعداداً لخوض القمة رقم 132 أمام الزمالك، ضمن المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.



وشهدت القائمة الأساسية للمارد الأحمر، عودة محمد الشناوي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي لحقت به، على خلفية واقعة حكم مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري، بجانب انتهاء عقوبة الشحات الخاصة برابطة الأندية أيضاً.



قائمة الأهلي للقمة



وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

في خط الدفاع: أحمد عيد - أحمد رمضان - هادي رياض - ياسين مرعي - عمرو الجزار - محمد شكري - أحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: أليو ديانالج - محمد بن رمضان - مروان عطية - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - حسين الشحات - محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: محمد شريف - مروان عثمان.



موعد مباراة القمة والقناة الناقلة



ومن المقرر أن تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أن تنقل بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1.