لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات مصرعه بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، إثر تعرضه لهجوم شرس من 4 كلاب ضالة، نهشت جسده الصغير حتى أخرجت أحشاءه.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من المستشفى العام، يفيد وصول الطفل "أسامة خالد" (7 سنوات) في حالة صحية حرجة جداً، يعاني من تمزقات شديدة وجروح غائرة في مختلف أنحاء جسده.

وكشفت المعاينة الطبية والميدانية عن تفاصيل تدمي القلوب؛ حيث تبين أن الطفل أثناء تواجده بالشارع هاجمته 4 كلاب ضالة بضراوة، ولم تكتفِ بعقره، بل تسببت قوة الهجوم في خروج أجزاء من أمعائه خارج جسده، ورغم محاولات الأطباء المستميتة لإنقاذه وإيقاف النزيف، إلا أن جسده النحيل لم يتحمل حجم الإصابات، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه.

تحرك أمني وغضب شعبي

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن.

وفي المقابل، سادت حالة من الحزن والغضب بين أهالي الصالحية الجديدة، الذين طالبوا بضرورة تدخل الطب البيطري والجهات التنفيذية لمواجهة انتشار الكلاب الضالة التي باتت تحاصر المدارس والمنازل، مؤكدين أن "أسامة" قد لا يكون الضحية الأخيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

1.4 مليون حالة عقر سنوياً

وعلى خلفية الحادث، كشف الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، عن أرقام صادمة تعكس حجم الأزمة في مصر، مؤكداً أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى تسجيل نحو 1.4 مليون حالة عقر سنوياً، وهي زيادة مطردة تسببت في إزعاج وحالات وفاة متكررة.

نصائح طبية "للنجاة"

وشدد رئيس جمعية الرفق بالحيوان على ضرورة اتباع خطوات فورية في حال التعرض للعقر لتقليل احتمالات الوفاة أو الإصابة بالسعار، وهي: استخدام الماء والصابون لتطهير الجرح بعمق فور وقوع الحادث، وسرعة الحصول على المصل (تطعيم السعار) في أقرب وحدة صحية، والتواصل مع مديريات الطب البيطري للدفع بسيارات مجهزة بأقفاص لنقل الكلاب الشرسة من المنطقة لضمان عدم تكرار الحادث.