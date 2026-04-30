الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

36 28
17:00

النادي الأوليمبى

إيفرتون يقود ثورة الأندية الإنجليزية ضد القرارات التحكيمية.. ما القصة؟

كتب : نهي خورشيد

06:59 م 30/04/2026

سادت حالة من الترقب والخوف بين عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بشأن القرارات التحكيمية الأخيرة، والتي أدت إلى فتح نقاش مع هيئة حكام المباريات المحترفة "PGMO".


أندية إنجليزية تفتح ملف التحكيم


وبحسب تقارير شبكة "lentedesportiva" فإن إدارة نادي إيفرتون من أبرز أندية الدوري الإنجليزي المنتقدين للقرارات، خاصة بعد واقعة مواجهة وست هام يونايتد الاخيرة، والتي شهدت عدم احتساب لمسة يد ضد اللاعب ماتياس فيرنانديز.


وأضافت الشبكة أن الحكم ستيوارت أتويل وحكم الفيديو مايكل سالزبري قررا عدم احتساب المخالفة، قبل أن توضح رابطة الدوري لاحقاً أن اللمسة كانت غير متعمدة.


وأشارت التقارير إلى أن أنجوس كينير أحد مسؤولي نادي إيفرتون يستعد لعقد اجتماع مع مسؤولي هيئة الحكام لعرض هذه المخاوف بشكل رسمي.


القرارات التحكيمية المثيرة لإيفرتون


يري النادي أنه تعرض لعدة قرارات تحكيمية غير منصفة، من أبرزها:

-احتساب ركلة جزاء ضد جيمس تاركوفسكي في الجولة الافتتاحية أمام ليدز يونايتد بسبب -لمسة يد والتي أسفرت عن خسارة الفريق.
-إلغاء هدف لجايك أوبراين أمام أستون فيلا بداعي التسلل بسبب تدخل هاريسون أرمسترونج رغم فوز إيفرتون بالمباراة.
-طرد مايكل كين بداعي السلوك العنيف بعد شد شعر تولو أروكوداري في مباراة وولفرهامبتون.
-بجانب آرسنال في 20 ديسمبر، عندما تعرض المهاجم ثيرنو باري لعرقلة داخل منطقة الجزاء من ويليام ساليبا دون احتساب ركلة جزاء.

هل ترامب متزن عقليا أم لا؟.. نائبة أمريكية تحرج وزير الحرب والآخر يرفض الرد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا وتحذر من هذه الظاهرة
موعد ومكان عزاء والد الفنان حمدي الميرغني بالقاهرة
الإمارات: إحالة 13 متهمًا و6 شركات إلى أمن الدولة في قضية عتاد عسكري لبورتسودان
أسرار كهف مريم ومدينة الموتى.. حكاية جبل الطير بالوادي الجديد
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)