43 يوماً تفصل عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، لمتابعة الحدث الأهم والأبرز وهو انطلاق بطولة كأس العالم 2026، والمقرر لها خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو من العام ذاته.

كواليس حصول الفيفا على إعفاء ضريبي



وبحسب صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أعتاب التوصل لاتفاق مهم مع وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل منح إعفاءات ضريبية فيدرالية لجميع المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة.



وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار جاء بعد مفاوضات مطولة من أجل معالجة أحد أبرز المخاوف التي واجهت العديد من الاتحادات الوطنية المشاركة.



وبموجب النظام الجديد، سيحصل كل منتخب مشارك على حد أدنى يبلغ 12.5 مليون دولار وهو مبلغ كان سيتأثر بشكل كبير بالضرائب الفيدرالية.



ومن المقرر أن يسمح القرار للاتحادات الوطنية بالحصول على إعفاء ضريبي بموجب المادة 501(c)(3) من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي.



وعلى الرغم من عدم الحصول على الموافقة حتى الوقت الحالي، إلا أن الفيفا حصل على ضمنات قوية بأن الطلبات سيتم قبولها بنسبة كبيرة حال الالتزام بالإجراءات المطلوبة.



والجدير بالذكر أنه في السابق لم يكن سوى 18 منتخباً فقط من أصل 48 يتمتعون باتفاقيات العفو الضريبي وهو ما كان يحميهم من الضرائب الفيدرالية والولائية والمحلية، بينما كانت بقية الدول خاصة الصغيرة مثل كوراساو والرأس الأخضر مهددة بتحمل أعباء ضريبية كبيرة تقلص من عوائد مشاركتها في حال الوصول للأدوار المتقدمة.

