سي بي إس: حريق على متن مدمرة أمريكية يعطل أنظمة الدفع ويقطع الكهرباء

كتب : وكالات

08:14 م 30/04/2026

مدمرة أمريكية

نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين، مساء اليوم الخميس، اندلاع حريق كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع على متن المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس هيغينز"، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتعطل أنظمة الدفع.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الحريق أصاب إحدى السفن الرئيسية للوجود الأمامي للبحرية الأمريكية في آسيا، حيث قال أحد المسؤولين، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الحريق تسبب في فقدان الطاقة وتعطل نظام الدفع في المدمرة.

بحسب الشبكة الأمريكية، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الخدمة الأمريكية حتى أمس الأربعاء، كما لم تتوفر تفاصيل بشأن الأجزاء المتضررة أو المدة المتوقعة لإصلاح السفينة.

ووفقا لـ"سي بي إس"، فإن بيانات نظام التعرف الآلي للسفن البحرية، تم نقل المدمرة "هيغينز" إلى ميناء سنغافورة اعتبارا من فبراير الماضي.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة "سي بي إس" أن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" ومجموعتها القتالية من المتوقع أن تغادر الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، وكانت واحدة من ثلاث حاملات طائرات تعمل في المنطقة.

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هيغينز حريق يو إس إس هيغينز البحرية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة..
"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة..
برسالة مؤثرة.. أحمد الأحمر يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا
برسالة مؤثرة.. أحمد الأحمر يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا
بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
بعد "الإشارة الخارجة".. ياسمين عز تعلق على انتقاد أمير عيد
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يكشف تفاصيل مهمة
كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يكشف تفاصيل مهمة

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)