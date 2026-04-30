نقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤولين أمريكيين، مساء اليوم الخميس، اندلاع حريق كبير في وقت سابق من هذا الأسبوع على متن المدمرة الصاروخية الموجهة "يو إس إس هيغينز"، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتعطل أنظمة الدفع.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الحريق أصاب إحدى السفن الرئيسية للوجود الأمامي للبحرية الأمريكية في آسيا، حيث قال أحد المسؤولين، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الحريق تسبب في فقدان الطاقة وتعطل نظام الدفع في المدمرة.

بحسب الشبكة الأمريكية، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين أفراد الخدمة الأمريكية حتى أمس الأربعاء، كما لم تتوفر تفاصيل بشأن الأجزاء المتضررة أو المدة المتوقعة لإصلاح السفينة.

ووفقا لـ"سي بي إس"، فإن بيانات نظام التعرف الآلي للسفن البحرية، تم نقل المدمرة "هيغينز" إلى ميناء سنغافورة اعتبارا من فبراير الماضي.

وأكد مسؤول أمريكي لشبكة "سي بي إس" أن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" ومجموعتها القتالية من المتوقع أن تغادر الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، وكانت واحدة من ثلاث حاملات طائرات تعمل في المنطقة.