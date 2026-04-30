أعلن مصطفى مجدي، محامي أسرة الطبيب الراحل ضياء العوضي، استخراج جثمان الراحل وإعادة تشريحه بناءً على قرار من النائب العام، بعد حالة من الشك والغموض.

وقال "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن المطالبة بإعادة التشريح جاءت بسبب وجود فترة انقطاع غير مبررة للراحل قبل وفاته.

وأضاف محامي الأسرة، أن فريق الدفاع أعد عريضة رسمية إلى النائب العام تضمنت طلبات بإعادة تشريح الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة والاطلاع على أوراق التحقيقات.

وأشار إلى أن الجهات المختصة استجابت للطلب، وصدر قرار باستخراج الجثمان وتشريحه، وتم تنفيذ القرار اليوم قبل إعادة دفنه مرة أخرى.

وتابع أنه لا يمكن الجزم حاليا بوجود شبهة جنائية، وفريق التحقيق هو الجهة الوحيدة المختصة بتحديد أسباب الوفاة.

وشدد مصطفى مجدي على أن الإعلان عن النتائج النهائية سيتم بشكل رسمي فور صدورها، مع نشر بيان كامل يوضح أسباب وملابسات الوفاة.

وأكد أن زوجة الدكتور ضياء العوضي كانت صاحبة المبادرة في طلب كشف الحقيقة، وقامت بتحرير توكيل رسمي وتقديم العريضة بنفسها.

