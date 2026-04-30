استخراج جثمان ضياء العوضي وإعادة تشريحه.. تفاصيل جديدة

كتب : حسن مرسي

08:23 م 30/04/2026

الطبيب الراحل ضياء العوضي

أعلن مصطفى مجدي، محامي أسرة الطبيب الراحل ضياء العوضي، استخراج جثمان الراحل وإعادة تشريحه بناءً على قرار من النائب العام، بعد حالة من الشك والغموض.

وقال "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس" عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن المطالبة بإعادة التشريح جاءت بسبب وجود فترة انقطاع غير مبررة للراحل قبل وفاته.

وأضاف محامي الأسرة، أن فريق الدفاع أعد عريضة رسمية إلى النائب العام تضمنت طلبات بإعادة تشريح الجثمان وتفريغ كاميرات المراقبة والاطلاع على أوراق التحقيقات.

وأشار إلى أن الجهات المختصة استجابت للطلب، وصدر قرار باستخراج الجثمان وتشريحه، وتم تنفيذ القرار اليوم قبل إعادة دفنه مرة أخرى.

وتابع أنه لا يمكن الجزم حاليا بوجود شبهة جنائية، وفريق التحقيق هو الجهة الوحيدة المختصة بتحديد أسباب الوفاة.

وشدد مصطفى مجدي على أن الإعلان عن النتائج النهائية سيتم بشكل رسمي فور صدورها، مع نشر بيان كامل يوضح أسباب وملابسات الوفاة.

وأكد أن زوجة الدكتور ضياء العوضي كانت صاحبة المبادرة في طلب كشف الحقيقة، وقامت بتحرير توكيل رسمي وتقديم العريضة بنفسها.

اقرأ أيضًا:

رابط الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف النقل والإسكان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصطفى مجدي ضياء العوضي النائب العام

أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه
برسالة مؤثرة.. أحمد الأحمر يعلن رحيله عن الزمالك رسميًا
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
الإجهاد الحراري وضربات الشمس.. طبيب يوضح الأعراض وطرق الإسعاف
برج الأسد والحمل.. يروا أنفسهم محور الكون .. هل برجك من بينهم؟
جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)