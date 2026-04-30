اتحاد الكرة يوضح حقيقة مخاطبة الفيفا لإلغاء الهبوط بالدوري المصري

كتب : نهي خورشيد

08:28 م 30/04/2026 تعديل في 09:41 م

مقر الاتحاد المصري لكرة القدم

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حقيقة البيان المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن حقيقة مخاطبة الاتحاد الدولي "فيفا" لإلغاء الهبوط بالدوري المصري الممتاز.


حقيقة إلغاء الهبوط بالدوري المصري


وأكد الاتحاد المصري أن الخطاب المنتشر على السوشيال ميديا بشأن مخاطبة اتحاد الكرة للفيفا بشأن إلغاء الهبوط عار تماماً من الصحة والخطاب المنشور غير صحيح جملة وتفصيلاً.


وكانت رابطة الأندية المصرية أكدن في أبريل الماضي 2026 أنه لا نية لتكرار إلغاء الهبوط وأن القرارات لن تتغير تحت أي ظرف، متمسكة بهبوط 4 أندية لضبط عدد الفرق في المسابقة المحلية.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك


وفي سياق متصل، يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي بنظيره التقليدي الزمالك مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، وذلك في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بيان حقيقية الغاء الهبوط بالدوري المصري

وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
شئون عربية و دولية

وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
مطاردة مثيرة في شوارع الإسماعيلية تنتهي بسقوط هارب من المؤبد
حوادث وقضايا

مطاردة مثيرة في شوارع الإسماعيلية تنتهي بسقوط هارب من المؤبد
مواعيد القطارات الجديدة على عدد من الخطوط بعد التعديلات الأخيرة
أخبار مصر

مواعيد القطارات الجديدة على عدد من الخطوط بعد التعديلات الأخيرة
7 لاعبين.. قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة
رياضة محلية

7 لاعبين.. قائمة غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة
ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟
أخبار العقارات

ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)