

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، حقيقة البيان المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن حقيقة مخاطبة الاتحاد الدولي "فيفا" لإلغاء الهبوط بالدوري المصري الممتاز.



حقيقة إلغاء الهبوط بالدوري المصري



وأكد الاتحاد المصري أن الخطاب المنتشر على السوشيال ميديا بشأن مخاطبة اتحاد الكرة للفيفا بشأن إلغاء الهبوط عار تماماً من الصحة والخطاب المنشور غير صحيح جملة وتفصيلاً.



وكانت رابطة الأندية المصرية أكدن في أبريل الماضي 2026 أنه لا نية لتكرار إلغاء الهبوط وأن القرارات لن تتغير تحت أي ظرف، متمسكة بهبوط 4 أندية لضبط عدد الفرق في المسابقة المحلية.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك



وفي سياق متصل، يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي بنظيره التقليدي الزمالك مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز، وذلك في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

"مريت بإحساس إمام وهددت بالاعتزال".. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ خطيب





اجتماعان وراتب 20 مليون يورو.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح



