سخرت الفنانة آيتن عامر من نظام الطيبات الذي روج له الدكتور الراحل ضياء العوضي وأثار بسببه جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.

نشرت آيتن عامر مشهد كوميدي جمعها بالفنان ياسر جلال من كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ظهرت خلاله وهي تسخر من النظام الغذائي "الطيبات" بطريقة كوميدية.



كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

تدور أحداث المسلسل حول رجل ثري يعيش حياة باذخة بين السفر وتعدد الزيجات، لكن استقراره ينهار أمام أزمة مالية تعصف بثروته ومستقبله. وفي وسط هذا الانهيار، يجد نفسه محاصراً في دوامة من المواقف الطريفة والمشاكل الناتجة عن علاقاته المتشابكة مع أقاربه وجيرانه وأسرته، الذين يتقلبون بين الطمع في ماله والشماتة في ضياعه.

وشارك ببطولة المسلسل كوكبة من النجوم هم ميرفت أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق.

أعمال تنتظر عرضها آيتن عامر قريبا

تشارك الفنانة آيتن عامر، الفنان هاني رمزي بطولة مسلسل "استراحة محارب" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

