فيديو هدف أتلتيكو مدريد في مرمى أرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا
كتب : محمد الميموني
واجه فريق أتليتكو مدريد نظيره أرسنال اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الذهاب من نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.
وأحرز هدف التعادل لأتليتكو مدريد اللاعب جوليان ألفاريز في الدقيقة ال 56 من عمر المباراة.
وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1 - 1 في دور الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..
ألفاريز يدرك التعادل لأتليتيكو مدريد من علامة الجزاء أيضاً 🥅#دوري_أبطال_أوروبا | #أتليتيكو_مدريد | #آرسنال pic.twitter.com/JA69uST3J0— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 29, 2026
اقرأ ايضاً:
قبل مباراة القمة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة
الأولمبي يقصي الزمالك من نصف نهائي كأس مصر لليد ويلاقي الأهلي