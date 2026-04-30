اجتماعان وراتب 20 مليون يورو.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح

أجرى مسؤولو نادي فنربخشة التركي، جلستين مع ممثل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

يرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، وسجل صلاح 12 هدفا وقدم تمريرات حاسمة في 39 مباراة مع الريدز هذا الموسم.

وتتبقي ثلاثة أسابيع على نهاية موسم الدوري التركي، ويتأخر فنربخشة بسبع نقاط عن غريمه التقليدي جلطة سراي.

وخسر فنربخشة، الديربي الأسبوع الماضي من غريمه التقليدي جلطة سراي، بنتيجة 3-0.

مفاوضات بين محمد صلاح وفنربخشة

وفقا لقناة "A Spor" التركية، عقد إرتان تورونوجولاري، ممثل فنربخشة، اجتماعين "جلستين" مع وكيل محمد صلاح.

وأشارت القناة إلى ان وكيل صلاح طلب 20 مليون يورو سنوياً، وصرح بأنه يتوقع هذا الراتب ويريد مواصلة مسيرته الكروية في أوروبا.

واختتم القناة: "كان من المقرر عقد اجتماع ثالث بعد مباراة جلطة سراي، لكن الاتصالات توقفت بسبب قرار انتخابات النادي".

اقرأ أيضًا:

أكثر من الضعف.. مقارنة بين الأهلي والزمالك تسويقيا قبل القمة

بعد غياب القائد.. هل يغيّر معتمد جمال خطة مباراة القمة؟



