الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

- -
22:00

فرايبورج

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

أستون فيلا

دوري المؤتمر الأوروبي

شاختار دونيتسك

- -
22:00

كريستال بالاس

كرة اليد

الأهلي

- -
17:00

النادي الأوليمبى

جميع المباريات

إعلان

اجتماعان وراتب 20 مليون يورو.. تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح

كتب : هند عواد

09:52 ص 30/04/2026

محمد صلاح

أجرى مسؤولو نادي فنربخشة التركي، جلستين مع ممثل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للتعاقد معه بنهاية الموسم الحالي.

رحيل محمد صلاح عن ليفربول

يرحل محمد صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، وسجل صلاح 12 هدفا وقدم تمريرات حاسمة في 39 مباراة مع الريدز هذا الموسم.

وتتبقي ثلاثة أسابيع على نهاية موسم الدوري التركي، ويتأخر فنربخشة بسبع نقاط عن غريمه التقليدي جلطة سراي.

وخسر فنربخشة، الديربي الأسبوع الماضي من غريمه التقليدي جلطة سراي، بنتيجة 3-0.

مفاوضات بين محمد صلاح وفنربخشة

وفقا لقناة "A Spor" التركية، عقد إرتان تورونوجولاري، ممثل فنربخشة، اجتماعين "جلستين" مع وكيل محمد صلاح.

وأشارت القناة إلى ان وكيل صلاح طلب 20 مليون يورو سنوياً، وصرح بأنه يتوقع هذا الراتب ويريد مواصلة مسيرته الكروية في أوروبا.

واختتم القناة: "كان من المقرر عقد اجتماع ثالث بعد مباراة جلطة سراي، لكن الاتصالات توقفت بسبب قرار انتخابات النادي".

محمد صلاح ليفربول فنربخشة التركي

رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
أخبار مصر

رياح وأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء المقبل
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
نصائح طبية

هل نشرب الماء عند العطش فقط؟ طبيب يرد على الجدل حول "نظام الطيبات"
3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
أخبار مصر

3.5 مليار متر مياه.. تفاصيل تفريغ خزان الأولياء وتأثيراته المحتملة على مصر
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الخميس

إعلان

