مكون من 5 طوابق.. محافظ القليوبية يتابع انهيار منزل بكفر الحمام (صور)

كتب : أسامة علاء الدين

08:26 م 30/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    العمل تطق 4 وحدات تدريب مهني متنقلة جديدة (9)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق بالقليوبية.. وتحرك عاجل للمحافظ (صور)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق بالقليوبية.. وتحرك عاجل للمحافظ (صور)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق بالقليوبية.. وتحرك عاجل للمحافظ (صور)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق بالقليوبية.. وتحرك عاجل للمحافظ (صور)
  • عرض 7 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق بالقليوبية.. وتحرك عاجل للمحافظ (صور)

تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، موقع انهيار منزل مكون من خمسة طوابق بقرية كفر الحمام التابعة للوحدة المحلية بمرصفا - مركز ومدينة بنها، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا والوقوف على حجم الأضرار، والتأكد من سرعة التعامل مع الموقف حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

توجيهات عاجلة بتوفير سكن للمتضررين

ووجّه المحافظ على الفور باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة، مع توفير سكن مؤقت للأسر المتضررة لحين الانتهاء من أعمال رفع المخلفات وتهيئة الموقع بشكل آمن.

لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة

كما جرى التنسيق مع الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لتشكيل لجنة من كلية الهندسة، تتولى فحص المباني المجاورة للعقار المنهار، وإعداد تقرير فني عاجل بشأن حالتها الإنشائية، لضمان سلامة المواطنين والمباني المحيطة.

تأجيل رفع الأنقاض لحين انتهاء الفحص

ووجّه المحافظ بعدم البدء في أعمال رفع مخلفات الهدم إلا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها الميدانية وإصدار تقريرها الفني، لتحديد الموقف الإنشائي للموقع والمباني المجاورة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء النتائج.

متابعة مستمرة من القيادات التنفيذية

وشهدت الجولة حضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والنائب مجدي مسعود عضو مجلس النواب، وإبراهيم سعيد نائب رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الموقف وتنسيق التدخلات العاجلة.

محافظ القليوبية انهيار منزل كفر الحمام جامعة بنها

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة..
رياضة محلية

"دفعنا الثمن".. مفاجآت في اجتماع توروب مع حراس المرمى قبل مباراة القمة..
أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه
زووم

أول تعليق من طليقة أمير عيد على أزمة عزاء والدها: "كل اللي كنت محتاجاه
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
شئون عربية و دولية

وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يكشف تفاصيل مهمة
مصراوى TV

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يكشف تفاصيل مهمة
وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..
شئون عربية و دولية

وزير الحرب الأمريكي يدافع عن ميزانية البنتاجون ويهاجم خصومه في الكونجرس..

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جدل ضياء العوضي.. شهادات صادمة لضحايا نظام الطيبات
محامي ضياء العوضي: أنهينا إعادة تشريح الجثمان وإعادة دفنه
الرئيس السيسي يوجه بصرف 1500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
الرئيس السيسي يوجه بإعفاء العمالة غير المنتظمة من هذه الرسوم.. (تفاصيل)