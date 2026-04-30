تفقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، موقع انهيار منزل مكون من خمسة طوابق بقرية كفر الحمام التابعة للوحدة المحلية بمرصفا - مركز ومدينة بنها، لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا والوقوف على حجم الأضرار، والتأكد من سرعة التعامل مع الموقف حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

توجيهات عاجلة بتوفير سكن للمتضررين

ووجّه المحافظ على الفور باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة، مع توفير سكن مؤقت للأسر المتضررة لحين الانتهاء من أعمال رفع المخلفات وتهيئة الموقع بشكل آمن.

لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة

كما جرى التنسيق مع الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لتشكيل لجنة من كلية الهندسة، تتولى فحص المباني المجاورة للعقار المنهار، وإعداد تقرير فني عاجل بشأن حالتها الإنشائية، لضمان سلامة المواطنين والمباني المحيطة.

تأجيل رفع الأنقاض لحين انتهاء الفحص

ووجّه المحافظ بعدم البدء في أعمال رفع مخلفات الهدم إلا بعد انتهاء اللجنة من أعمالها الميدانية وإصدار تقريرها الفني، لتحديد الموقف الإنشائي للموقع والمباني المجاورة، واتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء النتائج.

متابعة مستمرة من القيادات التنفيذية

وشهدت الجولة حضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والنائب مجدي مسعود عضو مجلس النواب، وإبراهيم سعيد نائب رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة الموقف وتنسيق التدخلات العاجلة.