إعلان

هدفان لمعادلة رقم آلان شيرر.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 15/03/2026
    محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر
    محمد صلاح
    لقطة خروج محمد صلاح في مباراة ليفربول وجالاتا سراي (4)
    محمد صلاح من مباراة ليفربول وجالاتا سراي
    محمد صلاح لاعب ليفربول
    محمد صلاح (1)

يستضيف ليفربول نظيره توتنهام، على ملعب أنفيلد، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر توتنهام مبارياته الست الأخيرة في جميع المسابقات، وتعتبر هذه أسوأ سلسلة هزائم في تاريخ النادي.

لم يحقق توتنهام أي فوز في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، خسر الفريق جميع مبارياته الخمس الأخيرة؛ ولم يتعرض لسلسلة هزائم متتالية تزيد عن ست هزائم في تاريخه بالدوري إلا في فبراير 1994 (سبع هزائم) ونوفمبر 2004 (ست هزائم).

ومن جانبه، بعد هزيمتهم 2-1 أمام وولفرهامبتون متذيل الترتيب الأسبوع الماضي، خسر ليفربول تسع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وكانت آخر مرة تكبّد فيها الريدز عشر هزائم أو أكثر في موسم واحد بالدوري في موسم 2015-2016 (عشر هزائم).

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام توتنهام؟

سجل الدولي المصري محمد، لاعب ليفربول الإنجليزي 16 هدفا في مسيرته ضد توتنهام في جميع المسابقات (14 مع ليفربول، هدف مع فيورنتينا، هدف مع بازل)، وهو أعلى رصيد له من الأهداف ضد خصم واحد (متساويا 16 هدفًا ضد مانشستر يونايتد).

وجاء اثنا عشر هدفاً منها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولم يسجل سوى آلان شيرر (14) أهدافاً أكثر ضد توتنهام في هذه المسابقة، ويبحث صلاح عن معادلة رقم شيرر، وذلك في حالة تسجيله هدفين.

