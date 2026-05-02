استثنائي صنع المجد.. حفيظ دراجي يتغزل بصلاح قبل رحيله عن ليفربول

أشاد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع اقتراب رحيله.

وأعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي وقبل موسم من نهاية تعاقده، ليرحل عن الريدز بعد 9 سنوات.

حفيظ دراجي يتغزل بصلاح

كتب حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "لا أدري كيف يجد كل من يورجن كلوب وبيب جوارديولا الكلمات الكافية للتعبير عن تقديرهما لما قدمه محمد صلاح، قبل أيام من رحيله المرتقب عن ليفربول".

وأضاف: "فصلاح ليس مجرد لاعب عابر في تاريخ النادي، بل هو أحد أولئك الذين يتركون بصمة لا تمحى في ذاكرة الجماهير، بما قدمه من أهداف، وإنجازات، ولحظات خالدة. لقد كان نموذجا للاحتراف، ورمزا للإبداع، وأحد أبرز من ارتدوا قميص ليفربول في العصر الحديث".

واختتم دراجي: "وعندما يأتي وقت الوداع، تعجز الكلمات، مهما بلغت بلاغتها، عن الإحاطة بقيمة لاعب استثنائي صنع المجد، وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي".

اقرأ أيضًا:

