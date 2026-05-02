مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

جميع المباريات

إعلان

استثنائي صنع المجد.. حفيظ دراجي يتغزل بصلاح قبل رحيله عن ليفربول

كتب : هند عواد

09:48 ص 02/05/2026

حفيظ دراجي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، بالدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع اقتراب رحيله.

وأعلن محمد صلاح رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي وقبل موسم من نهاية تعاقده، ليرحل عن الريدز بعد 9 سنوات.

حفيظ دراجي يتغزل بصلاح

كتب حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "لا أدري كيف يجد كل من يورجن كلوب وبيب جوارديولا الكلمات الكافية للتعبير عن تقديرهما لما قدمه محمد صلاح، قبل أيام من رحيله المرتقب عن ليفربول".

وأضاف: "فصلاح ليس مجرد لاعب عابر في تاريخ النادي، بل هو أحد أولئك الذين يتركون بصمة لا تمحى في ذاكرة الجماهير، بما قدمه من أهداف، وإنجازات، ولحظات خالدة. لقد كان نموذجا للاحتراف، ورمزا للإبداع، وأحد أبرز من ارتدوا قميص ليفربول في العصر الحديث".

واختتم دراجي: "وعندما يأتي وقت الوداع، تعجز الكلمات، مهما بلغت بلاغتها، عن الإحاطة بقيمة لاعب استثنائي صنع المجد، وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات النادي".

اقرأ أيضًا:

"ساعد شوبير".. زيزو يخطف الأنظار في مباراة القمة أمام الزمالك

إعادة هيكلة لسيدات الزمالك.. موسم بلا بطولات ومركز ثامن

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يجيب (فيديو)
أخبار مصر

كيف سيتم تحديد النفقة من دخل غير ثابت؟ وكيل تشريعية النواب يجيب (فيديو)
أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية
رياضة محلية

أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية
صور.. استخراج سكين من قاع جمجمة سيدة بطواري قصر العيني
أخبار مصر

صور.. استخراج سكين من قاع جمجمة سيدة بطواري قصر العيني

سارة بركة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير أمام الأهرامات
زووم

سارة بركة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير أمام الأهرامات
ترامب: البحرية الأمريكية كانوا كالقراصنة خلال الحصار على إيران
شئون عربية و دولية

ترامب: البحرية الأمريكية كانوا كالقراصنة خلال الحصار على إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ترامب يبلغ الكونجرس بانتهاء حرب إيران