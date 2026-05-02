في تطور يعكس حالة من عدم الاستقرار داخل سوق زيوت السيارات في مصر، شهدت الأسعار خلال الشهور الماضية منذ بداية عام 2026، موجات ارتفاع متتالية هي الثالثة تقريبًا، وسط تحركات من كبرى الشركات العاملة في السوق المحلي، أبرزها كاسترول وشل وموبيل ومصر للبترول.

وتأتي هذه الزيادات في إطار سلسلة من التعديلات السعرية التي أقرتها الشركات خلال الفترة الماضية، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، إلى جانب تقلبات سعر الصرف وزيادة أسعار الخامات عالميًا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار النهائية داخل السوق المحلي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز أسباب ارتفاع أسعار زيوت السيارات:



ضغط سعر الصرف وارتفاع تكلفة الاستيراد

أحد أبرز أسباب تكرار الزيادات يعود إلى تحركات سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث تعتمد صناعة الزيوت بشكل كبير على استيراد الزيوت الأساسية (Base Oil) والإضافات الكيميائية.



ومع ارتفاع تكلفة الدولار، ارتفعت تكلفة الشحن والتوريد، وهو ما انعكس مباشرة على السعر النهائي للمستهلك.

ارتفاع أسعار الخامات عالميًا

شهدت أسعار الزيوت الأساسية عالميًا تقلبات ملحوظة منذ بداية عام 2026، في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج.

ودفعت هذه التطورات الشركات العاملة في السوق المصري إلى اتباع سياسة الزيادات التدريجية في الأسعار بدلًا من تطبيق زيادات كبيرة دفعة واحدة، بهدف الحد من حدة التأثير على السوق وتجنب حدوث صدمة سعرية مفاجئة للمستهلكين.



زيادة تكاليف التشغيل محليًا

لم تقتصر الضغوط على الاستيراد فقط، بل شملت أيضًا ارتفاع تكاليف التشغيل داخل مصر، مثل الكهرباء، النقل، والتوزيع، بالإضافة إلى زيادة أجور العمالة، كل هذه العوامل ساهمت في رفع التكلفة الإجمالية، ما أجبر الشركات على إعادة التسعير أكثر من مرة.



كما يؤدي تباين مواعيد الاستيراد ومستويات المخزون بين الشركات إلى اختلاف توقيت تطبيق الزيادات السعرية، إلا أن المحصلة النهائية غالبًا ما تنتهي إلى موجة ارتفاعات جماعية داخل السوق في فترة زمنية متقاربة.



توقعات باستمرار التقلبات

تشير مؤشرات السوق إلى أن أسعار زيوت السيارات قد تظل عرضة للتغير خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الضغوط العالمية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة.



وفي المقابل، يظل الطلب المحلي مستقرًا نسبيًا، نظرًا لاعتماد قطاع كبير من السيارات في مصر على الصيانة الدورية، ما يجعل سوق الزيوت من القطاعات التي يصعب تراجعها رغم ارتفاع الأسعار.

