الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

فولهام

الدوري الإسباني

أوساسونا

- -
22:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

نانت

- -
16:00

مارسيليا

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
18:00

لوريان

جميع المباريات

محمد صلاح يزف بشرى سارة لجماهير ليفربول

كتب : هند عواد

10:18 ص 02/05/2026

محمد صلاح

زف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بشرى سارة لجماهير الريدز، بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة كريستال بالاس.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال فوز ليفربول على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتم استبداله بعد أقل من ساعة من المباراة.

وأعلن محمد صلاح اتفاقه مع ليفربول على إنهاء مسيرته التي امتدت تسع سنوات في ليفربول بنهاية الموسم.

محمد صلاح يعلن موعد عودته لليفربول

قال صلاح في تصريحات مع ستيفن جيرارد عبر TNT: "سأعود قبل نهاية الموسم".
وأشارت الشبكة إلى أن هذا يعني أنه من المرجح أن يحصل صلاح على وداع مستحق، والذي سيتزامن أيضًا مع عودة القائد السابق جوردان هندرسون إلى أنفيلد، ضد برينتفورد في اليوم الأخير من الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي ستيفن جيرارد

أخبار مصر

ثلاثية أحلى من الدوري.. أول تعليق من لميس الحديدي على فوز الأهلي بالقمة
زووم

20 صورة- عمرو سلامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته بحضور عبد العاطي والأصدقاء
أخبار مصر

موعد إجازة عيد العمال 2026 للقطاعين العام والخاص
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي ينذر 9 قرى في لبنان بالإخلاء الفوري
رياضة محلية

أعلم قيمة المنافسة.. أول تعليق من ياس توروب بعد الفوز على الزمالك بثلاثية

