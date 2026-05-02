محمد صلاح يزف بشرى سارة لجماهير ليفربول

زف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بشرى سارة لجماهير الريدز، بعد تعرضه لإصابة عضلية في مباراة كريستال بالاس.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال فوز ليفربول على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتم استبداله بعد أقل من ساعة من المباراة.

وأعلن محمد صلاح اتفاقه مع ليفربول على إنهاء مسيرته التي امتدت تسع سنوات في ليفربول بنهاية الموسم.

محمد صلاح يعلن موعد عودته لليفربول

قال صلاح في تصريحات مع ستيفن جيرارد عبر TNT: "سأعود قبل نهاية الموسم".

وأشارت الشبكة إلى أن هذا يعني أنه من المرجح أن يحصل صلاح على وداع مستحق، والذي سيتزامن أيضًا مع عودة القائد السابق جوردان هندرسون إلى أنفيلد، ضد برينتفورد في اليوم الأخير من الموسم.