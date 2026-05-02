تبدأ وزارة المالية بتطبيق الزيادة الجديدة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة لعام 2026 بداية من شهر يوليو المقبل وفق الحد الأدنى لكل درجة.



كان وزير المالية أعلن رفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه ليصل إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه حيث وصفها بأكبر زيادة حقيقية مقارنة بمتوسط معدل التضخم.



وأكد الوزير، أنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15% وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ 750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه.



ومصراوي في السطور التالية يعرض جدول المرتبات الجديد 2026 بعد الزيادة الجديدة بداية من يوليو المقبل:

الدرجة الممتازة: ارتفعت من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه بعد الزيادة.



الدرجة العالية: زادت من 11200 جنيه إلى 12900 جنيه بعد الزيادة.



مدير عام أو ما يعادلها: ارتفع من 10300 جنيه إلى 11400 جنيه بعد الزيادة.



الدرجة الأولى ارتفعت من 9200 جنيه إلى 10800 جنيه بعد الزيادة.



الدرجة الثانية: زادت من 8200 جنيه إلى 9500 جنيه بعد الزيادة.



الدرجة الثالثة التخصصية: ارتفعت من 8700 جنيه إلى 9100 جنيه بعد الزيادة.

الدرجة الرابعة: ارتفعت من 8200 جنيه إلى 9300 جنيه بعد الزيادة.



الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: ارتفعت من 8100 جنيه إلى 9100 جنيه بعد الزيادة.



الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: ارتفعت من 7 آلاف جنيه إلى 8100 جنيه.