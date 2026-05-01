أكد الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق، أن الأزمات داخل الأندية المصرية أصبحت أمراً معتاداً، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على الزمالك فقط لكنه أشاد بقدرة الإدارة الحالية على التعامل مع هذه التحديات وتجاوزها.



أبرز تصريحات كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق



وأوضح درويش في تصريحات عبر إذاعة الشباب والرياضة، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك تظل دائماً خارج الحسابات إلا أنها ستكون حاسمة في تحديد بطل الدوري هذا الموسم، مؤكداً أن حسم المواجهة يعتمد في النهاية على التوفيق داخل الملعب.

وأعرب رئيس الزمالك الأسبق عن رضاه عن تجربة المدير الفني معتمد جمال، متمنياً استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل في ظل النتائج الإيجابية التي حققها.

درويش يكشف توقعاته لمصير الدوري

كما توقع درويش استمرار تفوق الزمالك خلال الموسم الحالي، مشدداً على أن الفريق يمتلك فرصة قوية للتتويج بلقب الدوري إلى جانب المنافسة على لقب كأس الكونفدرالية.

وفي سياق متصل، أشار درويش إلى أن أزمات إيقاف القيد ليست جديدة على الزمالك، موضحاً أن النادي سبق له التعامل مع عدد كبير من القضايا في فترات سابقة وتم حلها بنجاح، وهو ما يعزز ثقته في قدرة الإدارة الحالية على إنهاء الملفات الحالية بهدوء.

وشدد على أهمية إبعاد الفريق عن أي أزمات إدارية أو مالية للحفاظ على تركيز اللاعبين داخل الملعب، معتبراً أن الاستقرار والهدوء سيكونان مفتاح تتويج الزمالك بالألقاب هذا الموسم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك قدم موسمًا مميزًا فاجأ به الجميع، مشيرًا إلى أن مواجهة القمة المقبلة قد تكون نقطة التحول الحاسمة في سباق اللقب.

