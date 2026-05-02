أعلنت جامعة القاهرة، فوز الطالب محمد ياسر، بالفرقة النهائية بقسم التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة، بالميدالية الذهبية (المركز الأول عالميًا) في جائزة تشارلز ت. ماين للقيادة الطلابية، Charles T. Main Student Leadership Award، وهي أرفع وسام عالمي تمنحه الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين (ASME) للقيادات الطلابية.

جاء ذلك تقديرًا لتميزه في القيادة الطلابية وإسهاماته المؤثرة في تطوير العمل المؤسسي والمجتمعي في مجال الهندسة.

وتُعد هذه الجائزة من أرفع الجوائز العالمية في مجال القيادة الطلابية الهندسية، حيث تأسست عام 1919، وتُمنح للطلاب الذين أظهروا قدرات قيادية استثنائية وأسهموا في إحداث تأثير ملموس ومستدام داخل مجتمعاتهم الأكاديمية والمهنية في مجالات الهندسة لأكثر من عام.

وجاء فوز الطالب محمد ياسر بالميدالية الذهبية لعام 2026 تقديرًا لقيادته الطلابية المتميزة في إحداث نقلة نوعية بفرع الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين بجامعة القاهرة، من خلال ترسيخ نظم الحوكمة المالية، وتحقيق نمو تشغيلي بنسبة 400%، وتطبيق أنظمة مستدامة أثرت على أكثر من 2100 طالب، إلى جانب تعزيز التكامل مع الفرع المهني للجمعية في مصر.

وأعرب الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز العالمي المشرف الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى قارة إفريقيا منذ تأسيس الجائزة، وهو ما يؤكد ريادة الجامعة ومكانتها بين المؤسسات التعليمية العالمية، مؤكدًا أن فوز الطالب محمد ياسر بهذه الجائزة المرموقة يعكس تميز طلاب الجامعة وقدرتهم على المنافسة الدولية.

ولفت إلى حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية وتطوير مهارات القيادة والابتكار لدى طلابها، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على إحداث تأثير حقيقي في المجتمع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، التزام الجامعة بمواصلة دعم طلابها المتميزين، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في مختلف المسابقات والمحافل الدولية، بما يعزز من سمعة الجامعة ويُسهم في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

من جانبه، قدم الدكتور محمد شوقي القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، التهنئة إلى الطالب محمد ياسر لفوزه بالميدالية الذهبية، مؤكدًا حرص الكلية تنفيذًا لتوجيهات إدارة الجامعة، على دعم الأنشطة الطلابية والكيانات المهنية، لما لها من دور كبير في صقل مهارات الطلاب وربطهم بالمجتمع الصناعي والمهني، والحرص علي تقديم كافة سبل الدعم للطلاب لتحقيق المزيد من النجاحات على المستويين المحلي والدولي.

