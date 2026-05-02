تريدلاين توضح أسباب التغيرات المستمرة في أسعار هواتف آيفون داخل مصر

قال محمد مدحت، العضو المنتدب لشركة تريدلاين، أن إرتفاع اسعار المنتجات المستورده بالكامل يتأثر مباشرة بتغير أسعار العملات وما يستتبعه من تغير سعر الدولار الجمركي، كما تؤثر الاضطرابات العسكرية على تكلفة الشحن والتأمين في المنطقة.

وأشار مدحت، إلى أن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع تكلفة شحن الهواتف فضلا عن ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة ارتفاع يعر الدولار.

وأضاف مدحت، لمصراوي، أنه من الممكن أن تعود الأسعار للانخفاض في حال استقرار الظروف الجيوسياسية بالمنطقة وتراجع سعر الدولار لمعدلات ما قبل الحرب بين أمريكا وإيران.

وأشار مدحت، إلى أن تريدلاين كانت من أول الشركات التي خفضت أسعارها، كاستجابة لقرار الحكومة بشأن حوكمه الهواتف المستوردة.