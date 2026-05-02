تصريح صادم من رئيس وزراء بريطانيا بشأن إعادة فتح مضيق هرمز

حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، من أن إعادة فتح مضيق هرمز لن تعني عودة فورية إلى الوضع الطبيعي، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي في بريطانيا لن "يعود إلى طبيعته" بمجرد استئناف الملاحة في هذا الممر الحيوي لنقل النفط.

وشدد ستارمر على أن المملكة المتحدة يجب أن "تسلك مسارًا مختلفًا" في المستقبل بدلًا من العودة إلى "الوضع القائم"، الذي جرى اتباعه عقب أزمات سابقة مثل الأزمة المالية عام 2008 وجائحة كورونا، في محاولة لإيصال رسالة للناخبين بأنه يدرك حالة الاستياء لديهم.

تداعيات حرب إيران

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مقابلة مع بي بي سي، ردًا على سؤال بشأن التداعيات الاقتصادية للحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وكانت طهران قد أغلقت الملاحة في مضيق هرمز منذ الأيام الأولى للحرب، وهو ما قوبل بحصار مضاد من قبل الولايات المتحدة على ناقلات النفط المتجهة إلى الموانئ الإيرانية.

ويُعد المضيق أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، وقد تسبب تعطيل الملاحة فيه في اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق.

وقال ستارمر: "رؤيتي القوية هي أن الكثير من الناخبين يشعرون بالإحباط لأنهم لم يشهدوا التغيير الذي يريدونه، فقد ظللنا في حالة ركود لما يقرب من 20 عامًا". وأضاف: "في كل مرة نواجه أزمة، سواء كانت أزمة 2008 أو بريكست أو كوفيد، تسعى الحكومات إلى العودة سريعًا إلى الوضع السابق، لكن هذا الوضع لم يكن ناجحًا، لذلك لا يمكننا تكرار ذلك، بل يجب أن نتخذ مسارًا مختلفًا".

ارتفاع التضخم

وعند سؤاله عما إذا كان يمهد الرأي العام لارتفاع التضخم نتيجة أزمة النفط الإيرانية، قال: "نعم، لأننا نواجه حربًا على جبهتين".

وأوضح: "علينا العمل مع الدول لإعادة فتح مضيق هرمز، وهذا ما أفعله ضمن تحالف أقوده مع إيمانويل ماكرون، لكن حتى عندما يحدث ذلك، لا أريد لأحد أن يعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها فورًا، فهذا لن يحدث".

وأشار إلى أن العالم يتجه نحو مزيد من الاضطراب، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، مؤكدًا أن الابتعاد عن "الوضع القائم" يتطلب جعل بريطانيا “أكثر قدرة على الصمود”، عبر تعزيز العلاقات مع أوروبا والتحول إلى الطاقة الخضراء.

في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن طهران سلمت مقترحًا جديدًا للمفاوضات مع الولايات المتحدة إلى وسطاء في باكستان، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "غير راضٍ" عن المقترح، دون تقديم مزيد من التفاصيل.