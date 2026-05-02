"سلملي على الفكر الناصري".. ساويرس ينتقد تصريحات بكري حول إيران

كتب : محمد أبو بكر

03:43 م 02/05/2026

المهندس نجيب ساويرس

علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على تصريحات الإعلامي مصطفى بكري بشأن دور إيران في تحقيق التوازن الإقليمي.

وقال المهندس نجيب ساويرس، تعليقًا على تصريحات "بكري" والتي قال فيها إن إيران لاعب إقليمي مهم والمنطقة تحتاج إلى توازن: "الأستاذ مصطفى بكري تجمدت أفكاره عند فترة الستينيات، عندما كان الفكر الناصري يرى العداء للملك فيصل والسعودية خاصة ودول الخليج عامة".

وأضاف "ساويرس" خلال منشور له عبر منصة "إكس"، السبت: هذا الفكر كان يرى أن إيران تُحدث توازنًا مع الأعداء، وأن إيران تصنع توازنًا مع إسرائيل، إنه حقًا أذكى أشقائه بلا منافس.. مختتمًا بقوله: "سلملي على الفكر الناصري الميت".

