وسط تعثر المفاوضات.. إيران ترجّح استئناف الحرب مع أمريكا

قال مسؤول عسكري إيراني رفيع، يوم السبت، إن تجدد القتال مع الولايات المتحدة "مرجّح"، وذلك بعد ساعات من تصريح الرئيس دونالد ترامب بأنه غير راضٍ عن مقترح تفاوضي إيراني.

وقدّمت إيران المسودة الجديدة إلى الوسيط الباكستاني مساء الخميس، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، دون تفاصيل حول محتواها. في ظل توقف الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير، منذ 8 أبريل، بعد جولة واحدة فاشلة من محادثات السلام التي عُقدت في باكستان منذ ذلك الحين.

وقال ترامب للصحفيين: "في هذه اللحظة أنا لست راضيًا عمّا يقدّمونه"، مُحمّلًا تعثّر المحادثات "الانقسام الهائل" داخل القيادة الإيرانية.

وأضاف: "هل نريد الذهاب وضربهم بقوة وإنهائهم إلى الأبد، أم نحاول التوصل إلى اتفاق؟"، مشيرًا إلى أنه “يفضل” عدم اختيار الخيار الأول "من منطلق إنساني".

احتمال عودة الصراع بين أمريكا وإيران

وفي صباح السبت، قال محمد جعفر أسدي، وهو شخصية بارزة في القيادة العسكرية المركزية الإيرانية، إن "احتمال اندلاع صراع جديد بين إيران والولايات المتحدة قائم"، وذلك وفق تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "الأدلة أظهرت أن الولايات المتحدة لا تلتزم بأي وعود أو اتفاقات".

وقال رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني، يوم الجمعة، إن بلاده "لم تتخلّ يومًا عن المفاوضات"، لكنها لن تقبل فرض شروط السلام.

المقترح الأمريكي

ولم يقدّم البيت الأبيض تفاصيل بشأن المقترح الإيراني الأخير، لكن موقع "أكسيوس" أفاد بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قدّم تعديلات على مقترح سابق لإعادة برنامج إيران النووي إلى طاولة التفاوض.

وتشمل التعديلات، بحسب التقرير، مطالب بعدم نقل اليورانيوم المخصب من المواقع التي تعرضت للقصف أو استئناف النشاط فيها خلال المحادثات.

وأدت أنباء المقترح الإيراني إلى تراجع أسعار النفط بنحو 5% لفترة وجيزة، لكنها لا تزال أعلى بنحو 50% من مستويات ما قبل الحرب، وسط استمرار إغلاق مضيق هرمز.

وتواصل إيران فرض سيطرة مشددة على المضيق منذ بدء الحرب، ما أدى إلى تعطيل كبير في تدفقات النفط والغاز والأسمدة إلى الاقتصاد العالمي، فيما فرضت الولايات المتحدة حصارًا مضادًا على الموانئ الإيرانية.

وخلال تجمع في وقت سابق من الجمعة، قال ترامب: "نحن مثل القراصنة"، في إشارة إلى عملية مروحية سابقة استهدفت ناقلة نفط ضمن الحصار.

استمرار اشتباكات لبنان

ورغم وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا، تواصلت الاشتباكات في لبنان، حيث شنت إسرائيل ضربات دامية رغم هدنة منفصلة مع حزب الله المدعوم من إيران. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 13 شخصًا قُتلوا في ضربات جنوب البلاد، بينها بلدة حبوش، بعد تحذير بالإخلاء أصدره الجيش الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، أعلنت واشنطن مساء الجمعة، الموافقة على صفقات سلاح كبرى لحلفائها في الشرق الأوسط، بينها صفقة صواريخ "باتريوت" بقيمة 4 مليارات دولار مع قطر، ونحو مليار دولار من أنظمة الأسلحة الدقيقة لإسرائيل.

ويواجه ترامب ضغوطًا داخلية متزايدة مع ارتفاع التضخم، وعدم تحقيق نصر واضح، واقتراب انتخابات منتصف الولاية. وقال ترامب في رسائل إلى قادة الكونجرس: "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين القوات الأمريكية وإيران منذ 7 أبريل 2026"، مضيفًا أن الأعمال القتالية "انتهت".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية السبت إعدام رجلين أدينا بالتجسس لصالح إسرائيل، بحسب السلطة القضائية، في أحدث سلسلة من الإعدامات خلال الأسابيع الأخيرة. وأدين أحدهما بمساعدة إسرائيل خلال حرب يونيو التي استمرت 12 يومًا.