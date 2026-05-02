قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بعدم قبول الطعن رقم 67 لسنة 95، والمقدم على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بدائرة غرب الدلتا.

تصريحات مقيم الطعن

وقال المحامي نزيه الحكيم، مقيم الطعن، أنه دفع بعدم قبول تمثيل أحد ممثلي هيئة قضايا الدولة عن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لانتفاء الصفة القانونية.

خلفية الطعن

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكمًا تمهيديًا باستجواب طرفي الطعن، بهدف استجلاء أوجه النزاع والوقوف على تفاصيل الدعوى قبل الفصل فيها.

إحالة دستورية سابقة

وسبق أن أحالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقدم من المحاميين إلى المحكمة الدستورية العليا، للطعن بعدم دستورية بعض مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

أطراف الدعوى

واختصمت الدعوى المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإسكندرية بصفتيهما، إلى جانب القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا (الإسكندرية – البحيرة – مطروح)، باعتبارها القائمة الفائزة محل الطعن.

