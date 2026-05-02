وفاة الفنانة سهير زكي بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة سهير زكي بعد صراع طويل مع المرض.

وتعد سهير زكي من مواليد 4 يناير 1945، وتزوجت من محمد عمارة، وظهرت كراقصة للمرة الأولى في برنامج "أضواء المسرح".

سهير زكي وعلاقتها برؤساء سابقين

قدمت سهير زكي العديد من وصلات الرقص في حفلات زفاف جميع أبناء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وقامت بالرقص أمام العديد من الزعماء من بينهم الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة.

وتعد أول من قدم رقصات على أنغام أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، وانزعجت كوكب الشرق بشدة بعدما علمت ذلك، وحاولت منع الأمر، لكن بعدما شاهدت سهير وهي تؤدي فقرتها الراقصة أبدت إعجابها، ونالت طريقة سهير في الرقص إعجاب الست.

سهير زكي تترك الساحة الفنية عام 1983

تركت سهير زكي الساحة الفنية عام 1983 بعدما ظهرت بالفيلم الشهير "إن ربك لبالمرصاد"، وشاركت في فوازير "وحوي يا وحوي"، "فوازير ثلاثي أضواء المسرح".

وظهرت كراقصة في عدة أفلام أبرزها: "الحسناء والطلبة، مطلوب زوجة فورا، حكاية جواز، أنا وهو وهي، الرعب، الشيطان، الرجل اللي باع الشمس، الذئاب، الجواز للجدعان".