يستحق وداعا كبيرا.. سلوت يكشف موقف صلاح من مباراة مانشستر يونايتد

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، موقف الدولي المصري محمد صلاح، من مباراة مانشستر يونايتد.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة ليفربول الماضية أمام كريستال بالاس في الدولي الإنجليزي، قبل أن يغادر الملعب متأثرا بهذه الإصابة.

موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر يونايتد

قال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "تم استبعاد صلاح الآن من مباراة الأحد ضد مانشستر يونايتد، لكن من المتوقع أن يكون متاحاً قبل نهاية الموسم قبل رحيله".

وأضاف: "محمد صلاح يعمل دائمًا بجد بشكل لا يصدق خلال الموسم عندما يكون لائقًا، ولكن بالتأكيد أيضًا عندما يكون مصابًا للعودة في أسرع وقت ممكن، هذا ما يحاول فعله الآن بشكل جيد".

واختتم: "عادةً ما يكون جاهزاً في وقت أبكر من اللاعبين الآخرين بعد الإصابة الطفيفة - لأنه يعاني من إصابة طفيفة. نتوقع بالفعل عودته في الجزء الأخير من الموسم، ولكن ليس يوم الأحد، إن كان هناك لاعب يستحق حفل وداعي كبير، بالتأكيد مو".

اقرأ أيضًا:

أحمد بلال لمصراوي: خسارة الأهلي من بيراميدز لا تضمن للزمالك الفوز بالقمة

جلسة الشناوي وتحذير من بيزيرا ومنسي.. كواليس ما يدور داخل معسكر الأهلي قبل مواجهة الزمالك



