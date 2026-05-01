الدوري المصري

بيراميدز

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

المصري

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

بيرنلي

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

مايوركا

يستحق وداعا كبيرا.. سلوت يكشف موقف صلاح من مباراة مانشستر يونايتد

كتب : هند عواد

01:20 م 01/05/2026

صلاح وسلوت

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، موقف الدولي المصري محمد صلاح، من مباراة مانشستر يونايتد.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة ليفربول الماضية أمام كريستال بالاس في الدولي الإنجليزي، قبل أن يغادر الملعب متأثرا بهذه الإصابة.

موقف محمد صلاح من مباراة مانشستر يونايتد

قال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "تم استبعاد صلاح الآن من مباراة الأحد ضد مانشستر يونايتد، لكن من المتوقع أن يكون متاحاً قبل نهاية الموسم قبل رحيله".

وأضاف: "محمد صلاح يعمل دائمًا بجد بشكل لا يصدق خلال الموسم عندما يكون لائقًا، ولكن بالتأكيد أيضًا عندما يكون مصابًا للعودة في أسرع وقت ممكن، هذا ما يحاول فعله الآن بشكل جيد".

واختتم: "عادةً ما يكون جاهزاً في وقت أبكر من اللاعبين الآخرين بعد الإصابة الطفيفة - لأنه يعاني من إصابة طفيفة. نتوقع بالفعل عودته في الجزء الأخير من الموسم، ولكن ليس يوم الأحد، إن كان هناك لاعب يستحق حفل وداعي كبير، بالتأكيد مو".

محمد صلاح أرني سلوت ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض في منتصف تعاملات الجمعة
عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"
حوادث وقضايا

عتاب على مضايقة طالبة .. طعنة "أصم" تشعل نار الانتقام بين جيران" أوسيم"

"بو وشلبي سولفان".. حكاية أجمل صداقة في عالم الكرتون
علاقات

"بو وشلبي سولفان".. حكاية أجمل صداقة في عالم الكرتون
بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لاوس 2026
علاقات

بعد تتويجها.. معلومات وصور عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم لاوس 2026

غارات إسرائيلية مكثفة.. الاحتلال يستهدف أكثر من 40 موقعًا لـ"حزب الله"
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية مكثفة.. الاحتلال يستهدف أكثر من 40 موقعًا لـ"حزب الله"

