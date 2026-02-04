فيديو هدفي عمرو مرموش في مرمى نيوكاسل بكأس كاراباو

مصدر يكشف سر استبعاد شيكو بانزا عن مباراة كهرباء الإسماعيلية

كتب - محمد عبد السلام:

نجح عمر مرموش في تسجيل هدفين في مرمى نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات نصف نهائي كأس كاراباو.

وتألق عمر مرموش في المباراة ليسجل هدفين في الشوط الأول في الدقيقة 7 و 29.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي على نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية دون رد.

وفي حين انتهاء المباراة بفوز مانشستر سيتي، يتأهل إلى نهائي كأس الكاراباو ليلاقي نظيره أرسنال الذي حجز مقعده أمس في النهائي بعد فوزه على تشيلسي.