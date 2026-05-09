أمريكا تستعد لنقل الأمريكيين من السفينة الموبوءة إلى الحجر الصحي في نبراسكا

كتب : وكالات

12:35 ص 09/05/2026

السفينة السياحية إم في هونديوس

أرسلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة فريقا لاستقبال الركاب الأمريكيين على متن السفينة إم في هونديوس الذي تفشي فيروس "هانتا".

بعد أيام من الجدل والقلق الدولي اللذين أثارهما تفشي فيروس "هانتا"

وأكدت مصادر أمريكية لشبكة "سي إن إن" أنه من المقرر نقل الركاب إلى الولايات المتحدة على متن رحلة طيران مستأجرة للخضوع للحجر الصحي.

وقالت المصادر، إن الطائرة المستأجرة هي طائرة متخصصة مزودة بوحدة عزل بيولوجي، مماثلة لتلك المستخدمة خلال عمليات إجلاء المصابين بفيروس كوفيد-19.

وبحسب "سي إن إن"، سيخضع الركاب بعد ذلك للحجر الصحي في ولاية نبراسكا، التي تضم وحدة الحجر الصحي الوطنية الممولة اتحاديًا ووحدة نبراسكا للعزل البيولوجي.

وفي الوقت نفسه، تسعى دول أخرى لاحتواء تفشي المرض مع تصاعد المخاوف بشأن رسو السفينة في تينيريفي، حيث من المتوقع أن تصل إلى مدينة جراناديلا يوم الأحد 10 مايو 2026.

وأكدت شركة أوشن وايد إكسبيديشنز، المشغلة للسفينة، أن موعد الوصول قد يتغير، مشيرة إلى عدم وجود أي أشخاص تظهر عليهم أعراض المرض على متن السفينة حاليًا.

وأضافت الشركة أنها "أعدت الاستعدادات اللازمة بشأن نقطة الوصول، وإجراءات الحجر الصحي والفحص لجميع الركاب، كما أن خطط السفر اللاحقة لجميع الركاب وأفراد الطاقم المتضررين تُشرف عليها منظمات من عدد من الدول".



