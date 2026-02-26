إعلان

انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف

كتب : عبدالله محمود

09:06 م 26/02/2026

إيران وأمريكا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، انتهاء مفاوضات اليوم بعد إحراز تقدم ملحوظ بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية العماني، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه يعتقد أن هناك مناقشات فنية بين الجانبين الإيراني والأمريكي الأسبوع المقبل في فيينا.

وأكد وزير الخارجية العماني، أن المفاوضات الأمريكية ستستأنف بعد تشاور الوفدين مع مسؤولي البلدين في طهران وواشنطن.

وأوضحت قناة الجزيرة، أن وفدي إيران والولايات المتحدة غادروا مقر المفاوضات في جنيف.

وفي وقت سابق اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، أن المقترح الإيراني بشأن محادثات جنيف، لا يتضمن نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني، إن مقترح طهران يؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحفاظ على إنتاج الوقود النووي.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن طهران طالبت خلال المفاوضات برفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي.

—--------------

المفاوضات الإيرانية الأمريكية

محادثات جنيف

المحادثات الأمريكية الإيرانية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا بدر بن حمد البوسعيدي انتهاء المفاوضات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اللفت في السحور.. 5 فوائد لا تفوتك في رمضان
سفرة رمضان

اللفت في السحور.. 5 فوائد لا تفوتك في رمضان
رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يظهر بإطلالة كاجوال أنيقة في "رامز ليفل الوحش"
"عندي سبقتين واتحبست 3 شهور".. حمو بيكا يكشف معاناته داخل السجن في رامز
دراما و تليفزيون

"عندي سبقتين واتحبست 3 شهور".. حمو بيكا يكشف معاناته داخل السجن في رامز
حدث في 8 ساعات| السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا.. والكهرباء ترد على أنباء زيادة
أخبار مصر

حدث في 8 ساعات| السيسي يعقد اجتماعًا مهمًا.. والكهرباء ترد على أنباء زيادة
"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
دراما و تليفزيون

"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: سعر عداد الكهرباء موحد على مستوى الجمهورية
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة