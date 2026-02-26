انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في جنيف

أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، انتهاء مفاوضات اليوم بعد إحراز تقدم ملحوظ بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال وزير الخارجية العماني، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أنه يعتقد أن هناك مناقشات فنية بين الجانبين الإيراني والأمريكي الأسبوع المقبل في فيينا.

وأكد وزير الخارجية العماني، أن المفاوضات الأمريكية ستستأنف بعد تشاور الوفدين مع مسؤولي البلدين في طهران وواشنطن.

وأوضحت قناة الجزيرة، أن وفدي إيران والولايات المتحدة غادروا مقر المفاوضات في جنيف.

وفي وقت سابق اليوم، أكد التلفزيون الإيراني، أن المقترح الإيراني بشأن محادثات جنيف، لا يتضمن نقل مخزون اليورانيوم عالي التخصيب إلى خارج البلاد.

وقال التلفزيون الإيراني، إن مقترح طهران يؤكد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والحفاظ على إنتاج الوقود النووي.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أن طهران طالبت خلال المفاوضات برفع العقوبات وقرارات مجلس الأمن الدولي.

