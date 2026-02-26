أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، الإطلاق التجريبي الداخلي لتطبيق إلكتروني متخصص في حجز مواعيد توثيق العقود ومقابلات العمل، داخل "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"، التابعة للوزارة، في إطار سرعة تنفيذ تكليفات وزير العمل حسن رداد.

جاء ذلك بهدف التسهيل على المواطنين، ومنع التكدس، وتحقيق أعلى درجات التنظيم والانضباط داخل مقار تقديم الخدمة، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات الحكومية.

وأوضح بيان وزارة العمل، أن هذا الإطلاق يأتي كترجمة مباشرة لتكليفات وزير العمل، لقطاع المعلومات بالوزارة، خلال زيارته الاسبوع الماضي للوحدة، بسرعة إعداد رابط وتطبيق إلكتروني متكامل لحجز مواعيد توثيق عقود العمل بالخارج، سواء العقود التي يحصل عليها المواطنون من خلال وزارة العمل أو عبر جهات أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليل الزحام، وضمان سرعة الحصول على الخدمة بدقة وكفاءة عالية داخل" الوحدة".

ولفتت "الوزارة" إلى أن المنظومة الجديدة تدخل مرحلة الإطلاق التجريبي لمدة شهر كامل، يتم خلالها العمل بالنظامين الإلكتروني والورقي جنبًا إلى جنب داخل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، لضمان الانتقال الآمن والمنظم إلى النظام الرقمي، واختبار كفاءة التطبيق فنيًا وإداريًا، واستيعاب ملاحظات المواطنين والعاملين، تمهيدًا للإطلاق الفعلي الكامل عقب انتهاء الفترة التجريبية في أسرع وقت ممكن.

