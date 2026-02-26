رسالة أمل لحمزة عبدالكريم.. ماذا قال هانز فليك عن رديف برشلونة؟

تحدث هانز فليك المدير الفني لـبرشلونة عن أهمية أكاديمية لاماسيا والفريق الرديف في دعم الفريق الأول بالعناصر الشابة خلال الفترة المقبلة.

وأكد فليك، عبر تصريحات نقلتها قناة النادي، أنه حريص على حضور مباريات الرديف من المدرجات مؤكدا احترامه لجهودهم.

ووجه هانز فليك رسالة واضحة للاعبين الشباب بفريق الرديف بأن الطريق للفريق الأول مفتوح أمام المجتهدين، في تصريحات قد تمثل دفعة قوية للمواهب الصاعدة، وعلى رأسها حمزة عبد الكريم.

وأضاف المدرب الألماني أن اللاعبين الصغار عليهم الإيمان بفرصهم، مؤكدًا أن متابعته المستمرة يمكن أن تمنحهم الحافز والأمل في نيل فرصة التدريب أو الظهور مع الفريق الأول.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة سبورت أن الظهور الأول لحمزة بقميص برشلونة بات قريبًا، مع اقتراب انتهاء أزمة تسجيله، و أن إجراءات الإقامة وتصريح العمل وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ما يجعل حصوله على الضوء الأخضر مسألة وقت.