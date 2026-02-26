مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

90 68
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

0 0
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

0 0
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

رسالة أمل لحمزة عبدالكريم.. ماذا قال هانز فليك عن رديف برشلونة؟

كتب : محمد عبد الهادي

09:08 م 26/02/2026 تعديل في 09:09 م

حمزة عبدالكريم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث هانز فليك المدير الفني لـبرشلونة عن أهمية أكاديمية لاماسيا والفريق الرديف في دعم الفريق الأول بالعناصر الشابة خلال الفترة المقبلة.

وأكد فليك، عبر تصريحات نقلتها قناة النادي، أنه حريص على حضور مباريات الرديف من المدرجات مؤكدا احترامه لجهودهم.

ووجه هانز فليك رسالة واضحة للاعبين الشباب بفريق الرديف بأن الطريق للفريق الأول مفتوح أمام المجتهدين، في تصريحات قد تمثل دفعة قوية للمواهب الصاعدة، وعلى رأسها حمزة عبد الكريم.

وأضاف المدرب الألماني أن اللاعبين الصغار عليهم الإيمان بفرصهم، مؤكدًا أن متابعته المستمرة يمكن أن تمنحهم الحافز والأمل في نيل فرصة التدريب أو الظهور مع الفريق الأول.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة سبورت أن الظهور الأول لحمزة بقميص برشلونة بات قريبًا، مع اقتراب انتهاء أزمة تسجيله، و أن إجراءات الإقامة وتصريح العمل وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ما يجعل حصوله على الضوء الأخضر مسألة وقت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هانز فليك برشلونة حمزة عبد الكريم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

احتفظ بها في مطبخك- مشروبات دافئة تمنحك الاسترخاء بعد التراويح
سفرة رمضان

احتفظ بها في مطبخك- مشروبات دافئة تمنحك الاسترخاء بعد التراويح
اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
أخبار مصر

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
على مائدة السحور.. أطعمة ومشروبات تجنبها مع الفول في رمضان
سفرة رمضان

على مائدة السحور.. أطعمة ومشروبات تجنبها مع الفول في رمضان
بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
سفرة رمضان

بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
شئون عربية و دولية

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة