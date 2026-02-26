مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

الإصابة تحرم نجم ريال مدريد من المشاركة لـ"فترة طويلة

كتب : مصراوي

06:30 م 26/02/2026
    احتفال مبابي
    كيليان مبابي يحتفل بهدفه قبل الإلغاء (1)

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا ثمينا على نظيره بنفيكا البرتغالي بنتيجة 2-1، ضمن مواجهات إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.

وساعد الفوز، النادي الإسباني في التأهل إلى دور الـ 16، ليلاقي نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي أو البرتغالي سبورتينج لشبونة.

وتمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز رغم غياب نجمه الفرنسي كيليان مبابي عن المباراة، بسبب إصابته في الركبة.

وأكدت صحيفة "أس" الإسبانية، أن مبابي الهداف الأول لريال مدريد لن يخضع لعملية جراحية بسبب إصابته في الركبة.

فيما أفادت إذاعة كوبي الإسبانية، بأن اللاعب سيغيب عن صفوف ناديه لمدة تتراوح بين 10 و14 يوما.

ومن المقرر أن يتغيب اللاعب الفرنسي عن ريال مدريد في مباراتي خيتافي وسيلتا فيجو.

وجاءت هذه التقارير بعدما صرح مدربه ألفارو أربيلوا بأن: "غياب مبابي لن يكون مسألة أيام، بل سيمتد لفترة أطول قليلا".

نادي ريـال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا

