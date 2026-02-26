برشلونة يحدد القيمة المالية لضم عمر مرموش من مانشستر سيتي

بات الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، أحد الأسماء المطروحة بقوة للانتقال الي نادي برشلونة الإسباني، كأحد الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بحسب ما أورده موقع Fichajes الإسباني، أن النادي الكتالوني يدرك اقتراب مسيرة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من مراحلها الأخيرة، مع تقدمه في السن، ما يفرض التحرك للبحث عن لاعب قادر على أداء دور محوري في المشروع الجديد.

وأشار التقرير أن إدارة برشلونة تري أن مرموش يمتلك خصائص فنية تتماشى مع أسلوب الفريق القائم على الحركية والمرونة التكتيكية وبناء اللعب الجماعي.

وأشار الموقع إلى أن الأولوية الأولى لبرشلونة تبقى التعاقد مع جوليان ألفاريز، إلا أن صعوبة الصفقة من الناحية المالية وتعقيد المفاوضات مع ناديه الحالي يدفعان الإدارة للإبقاء على بدائل عملية، يأتي في مقدمتها مرموش، الذي يحظى بإعجاب داخل أروقة كامب نو لتعدد أدواره الهجومية وخبرته في الدوريات الكبرى.

واختتم التقرير أن القيمة المحتملة لصفقة انتقال مرموش لبرشلونة تتراوح بين 35 و40 مليون يورو، وهو رقم يعتبره برشلونة مناسبًا مقارنة بأسعار المهاجمين في السوق الإنجليزية.