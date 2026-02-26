مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

90 68
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

0 0
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

0 0
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

0 0
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

برشلونة يحدد القيمة المالية لضم عمر مرموش من مانشستر سيتي

كتب : محمد عبد الهادي

08:53 م 26/02/2026

عمر مرموش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بات الدولي المصري عمر مرموش، نجم فريق مانشستر سيتي، أحد الأسماء المطروحة بقوة للانتقال الي نادي برشلونة الإسباني، كأحد الخيارات المطروحة لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بحسب ما أورده موقع Fichajes الإسباني، أن النادي الكتالوني يدرك اقتراب مسيرة مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي من مراحلها الأخيرة، مع تقدمه في السن، ما يفرض التحرك للبحث عن لاعب قادر على أداء دور محوري في المشروع الجديد.

وأشار التقرير أن إدارة برشلونة تري أن مرموش يمتلك خصائص فنية تتماشى مع أسلوب الفريق القائم على الحركية والمرونة التكتيكية وبناء اللعب الجماعي.

وأشار الموقع إلى أن الأولوية الأولى لبرشلونة تبقى التعاقد مع جوليان ألفاريز، إلا أن صعوبة الصفقة من الناحية المالية وتعقيد المفاوضات مع ناديه الحالي يدفعان الإدارة للإبقاء على بدائل عملية، يأتي في مقدمتها مرموش، الذي يحظى بإعجاب داخل أروقة كامب نو لتعدد أدواره الهجومية وخبرته في الدوريات الكبرى.

واختتم التقرير أن القيمة المحتملة لصفقة انتقال مرموش لبرشلونة تتراوح بين 35 و40 مليون يورو، وهو رقم يعتبره برشلونة مناسبًا مقارنة بأسعار المهاجمين في السوق الإنجليزية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش برشلونة مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برواية حفص وابن وردان.. الجامع الأزهر يواصل لياليه العامرة بحضور آلاف المصلين
جنة الصائم

برواية حفص وابن وردان.. الجامع الأزهر يواصل لياليه العامرة بحضور آلاف المصلين
تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
شئون عربية و دولية

تحسبا لحرب مع إيران.. إسرائيل تتجهز لاستقبال حشود من القوات الأمريكية
بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
سفرة رمضان

بدون مسكنات.. كيف تتغلب على آلام الجسم أثناء الصيام؟
احتفظ بها في مطبخك- مشروبات دافئة تمنحك الاسترخاء بعد التراويح
سفرة رمضان

احتفظ بها في مطبخك- مشروبات دافئة تمنحك الاسترخاء بعد التراويح
هل النوم عن السحور عذر يبيح الفطر في رمضان؟.. المفتي يُجيب
جنة الصائم

هل النوم عن السحور عذر يبيح الفطر في رمضان؟.. المفتي يُجيب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة شيخ الأزهر
وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة