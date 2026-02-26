مباريات الأمس
اتحاد الكرة المغربي يحسم الجدل حول مستقبل الركراكي

كتب : محمد عبد السلام

07:11 م 26/02/2026
نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم وجود أي نية لتعيين مدرب جديد بديلا لوليد الركراكي في قيادة المنتخب المغربي، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

وكانت بعض الصحف المغربية قد أشارت إلى اقتراب الاتحاد من إقالة الركراكي، إلا أن الاتحاد حسم الجدل عبر بيان رسمي نشره على حساباته الرسمية، شدد فيه على عدم صحة الأنباء المتعلقة بالتعاقد مع مدرب جديد، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات تخص المنتخب في الوقت المناسب.

في المقابل، أفادت إذاعة "راديو مارس" المغربية أن الاتحاد يدرس إمكانية تعيين محمد وهبي مديرا فنيا للمنتخب.

ووفقا للتقارير المغربية، فإن الاتحاد يفاضل بين محمد وهبي، مدرب منتخب الناشئين، وطارق السكتيوي، مدرب منتخب المحليين، لتولي القيادة الفنية للمنتخب المغربي خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن وليد الركراكي لم ينجح في التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما بلغ المنتخب المباراة النهائية قبل أن يخسر أمام السنغال.

وكان الركراكي قد حقق إنجازا تاريخيا بقيادته المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، في سابقة هي الأولى في تاريخ الكرة المغربية والعربية.

