"6 ساعات فاصلة".. إعلامي يكشف مستجدات انتقال دونجا للنجمة السعودي

كتب : محمد عبد الهادي

11:19 م 02/02/2026
كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، آخر مستجدات انتقال نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك لفريق النجمة السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب عبدالجواد عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، :"عاجل .. دونجا خضع للكشف الطبي تمهيداً للانتقال للنجمة السعودي".

وتابع: " ٦ ساعات فاصلة في مستقبله مع الزمالك من أجل اللحاق بالقيد في الدوري السعودي الذي ينتهي الليلة".

جدير بالذكر أن دونجا انضم إلى صفوف نادي الزمالك قادمًا من بيراميدز عام 2022، وشارك مع الفارس الأبيض في 121 مباراة بمختلف المسابقات منذ ارتدائه قميص الفريق.

وسجل لاعب خط الوسط الدفاعي 6 أهداف خلال مسيرته مع الزمالك، بواقع 3 أهداف في الدوري المصري، وهدفين في بطولة كأس مصر، وهدف واحد في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

