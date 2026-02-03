أول تعليق من كريم بنزيما بعد انتقاله للهلال السعودي

وجه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، رسالة لجماهير اتحاد جدة، بعد انتقاله بشكل رسمي لصفوف الهلال السعودي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأعلن نادي الهلال مساء الإثنين، تعاقده مع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع الاتحاد السعودي.

وقال بنزيما عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: "هذا الفصل يصل إلى نهايته، لكن الاحترام والامتنان سيظلان دائمًا".

وأضاف: "شكرًا للنادي، وللجهازين الإداري والفني، ولزملائي اللاعبين، وخصوصًا للجماهير على حفاوة الاستقبال، والمحبة، والطاقة التي منحتموني إياها كل يوم".

وواصل: "هذه الرحلة منحتني الكثير على الصعيدين الشخصي والمهني، أغادر ورأسي مرفوع، فخور بارتداء هذه الألوان وبكل ما تقاسمناه معًا".

وأتم بنزيما قائلاً: "أتمنى لكم كل التوفيق فيما هو قادم.. مع كامل الاحترام".

