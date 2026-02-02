مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

الأهلي

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

بولونيا

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

رسميًا.. نورشيلاند يعلن تعاقده مع إبراهيم عادل

كتب : محمد عبد الهادي

11:06 م 02/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 5 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 5 صورة
    إبراهيم عادل
  • عرض 5 صورة
    إبراهيم عادل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي، تعاقده رسميًا مع اللاعب المصري إبراهيم عادل، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، ينضم إبراهيم عادل إلى صفوف "النمارس" بعقد يمتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يمنح النادي الحق في تفعيل خيار الشراء النهائي.

وقد اجتاز اللاعب الذي حمل قميص منتخب مصر في أمم إفريقيا الأخيرة، كافة الفحوصات الطبية بنجاح اليوم الاثنين في مقر النادي، ليبدأ فورًا مشواره مع الفريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم عادل نورشيلاند الدوري الدنماركي اللاعب نورشيلاند الاعب إبراهيم عادل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
زووم

"خلعت الحجاب واتجهت للتمثيل".. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي كامل
لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
اقتصاد

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
أخبار مصر

"الأرصاد": 48 ساعة من الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة
"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
رياضة عربية وعالمية

"صدمة لجماهير الأهلي".. شوبير يعلن اقتراب رحيل نجم الفريق للدوري العراقي
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا رفعت شركات السجائر الأسعار؟.. شعبة الدخان توضح الأسباب
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
هل انتهى وقت المضاربة على الذهب؟.. رئيس الشعبة يوضح
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027