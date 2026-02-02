رسميًا.. نورشيلاند يعلن تعاقده مع إبراهيم عادل

15 صورة من المران الختامي للأهلي قبل مواجهة البنك في الدوري المصري

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي، تعاقده رسميًا مع اللاعب المصري إبراهيم عادل، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي، لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الجاري.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، ينضم إبراهيم عادل إلى صفوف "النمارس" بعقد يمتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يمنح النادي الحق في تفعيل خيار الشراء النهائي.

وقد اجتاز اللاعب الذي حمل قميص منتخب مصر في أمم إفريقيا الأخيرة، كافة الفحوصات الطبية بنجاح اليوم الاثنين في مقر النادي، ليبدأ فورًا مشواره مع الفريق.